Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

▲全台最夯匿名社群網站Dcard日前遭檢警搜索，原來該網站會員發文涉嫌詐騙等案，Dcard卻以保障隱私權拒絕提供個資追查。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

年輕人最愛、總統蔡英文曾親訪的社群網路媒體Dcard（狄卡），11月間驚傳遭檢警搜索，疑因其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，這也是國內首例社群媒體公司遭檢警搜索。檢察官辦案要求調閱會員個資追查不法，卻遭對方用大法官釋憲、保障民眾言論自由等理由拒絕，即使面對連搜索票，狄卡仍拒不配合，員警痛批「以保障隱私權遮掩不法，太誇張！」

本刊調查，Dcard是社群網服務網站，由當時台大學生林裕欽和學長簡勤佑創辦，原本只開放給台大與政大學生註冊使用，性質為聯誼交友，後來擴及到台灣與國外部分大學，內容也慢慢轉型包括感情、西斯版、工作與時事等版面，更成為近年來年輕世代最具影響力之社群媒體，擁有百萬會員。2019年總統蔡英文特地親訪，了解年輕人如何創業，還當場註冊申請狄卡帳號，炒熱Dcard影響力。

▲11月3日下午10多名檢警帶著搜索票前往位於大安區的Dcard公司，引起一陣騷動，這也是首宗社群媒體公司遭搜索。（圖／CTWANT提供）

經查，11月3日下午檢警部門等10多名幹員，來到位於台北市大安區的Dcard總公司，隨即展開大動作搜索，看到檢警大陣仗持搜索票上門，公司人員一度傻眼、慌亂，最後由公關人員出面向檢警進行了解溝通，並對員工說明安撫，整個搜索行動持續近4個小時才收隊。

據了解，此次行動是因為警方在全省各地陸續接獲民眾報案，除了有詐騙集團向大學生借用存款簿作為人頭帳戶，也有許多人假借團購名義開團收錢，之後隨即消失跑路，警方獲報後發現詐騙來源大都來自Dcard網站，且因為網站的匿名機制，以致受害人無處追討損失，連加害人的身分都搞不清楚，警方遂介入調查，發現犯罪情形包羅萬象，不僅只有詐騙。

▲受到年輕世代矚目， 2019年7月總統蔡英文親自前往Dcard參訪，還現場註冊帳號，掀起另一波Dcard熱。（圖／CTWANT提供）

知情人士透露，Dcard涉及且經民眾向警方提報的不法案件高達上百件，其中詐騙案包括收簿、團購詐騙等至少20件，其餘案件則以妨害名譽案最多、還有恐嚇以及亂PO色情圖片違反《兒少法》等。

由於Dcard有匿名留言、發文機制，檢警得調閱會員個資才能進行案件偵查、抓拿嫌犯，未料竟遇上困難，Dcard公司曾以司法院大法官釋憲回覆，「按隱私權受憲法保障」婉拒提供個資，檢警碰了釘子，發現本土社群媒體竟比境外公司索資還難搞，甚至請來搜索票後仍拿不到個資，讓承辦員警痛批「社群媒體以隱私權保護不法」，且懷疑Dcard未來可能想轉做電子商務業務，因不願得罪會員才堅持不願配合檢警辦案。

對於是否交付會員個資一事，Dcard表示目前法務等部門人員正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查，但也指出，未來應會視個案情況及涉及不法事項類別、程度不同加以審酌提供。

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