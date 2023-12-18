　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

Dcard會員人數破2百萬，創辦人兼執行長林裕欽2020年曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜。（圖／翻攝自Dcard官網）

▲Dcard會員人數破2百萬，創辦人兼執行長林裕欽2020年曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

號稱PTT進化2.0版的全台最大匿名社群網路媒體Dcard（狄卡），爆出會員利用匿名發文機制涉嫌收簿詐騙等案件，檢警偵辦時狄卡公司竟拒絕提供涉案會員個資，日前大動作搜索其位於台北市大安區的公司總部。Dcard於2011年成立，創辦人兼執行長林裕欽2020年還曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜，堪稱青創代表。

本刊調查，Dcard原本為台大、政大學生聯誼交友網站，「D」為「Destiny」意即宿命，使用者在每晚都會收到一張系統配對的匿名邀請卡，在午夜12點前對方如同意邀請，雙方就能配對成功。後來平台反應熱烈，創辦人台大學生林裕欽和學長簡勤佑2005年共同創辦狄卡公司，2016年底Dcard會員人數超過200萬，目前資本額1億5千萬。

Dcard宗旨以「讓每個人找到共鳴」為使命，致力於讓使用者在各個領域都能獲得價值。社群論壇分為多個版面包括感情、西斯（Sex）、工作等類別，其中西斯版是許多老司機最愛，專門提供男女私密話題分享或性教育等情慾議題討論，該版特別聲明徵人、徵友、引導交換個資等行為將會刪文停權。

因為受到年輕世代矚目，Dcard也扯上政治，2019年7月，總統蔡英文為了解年輕人如何創業，親自參訪Dcard公司，她帶著英國倫敦政經學院的畢業憑證申請狄卡帳號，此行也見證該社群媒體的影響力。而2020年4月，國民黨徵選「數位諸葛亮」，由Dcard創辦人之一簡勤佑出任「數位行銷科技長」一職，Dcard團隊立即PO文表示，簡在3年前就已退出，引來許多網友留言「神速切割」。

2021年7月，網友「警專姐」在社群平台Dcard上發文批評政府，指控民進黨欺騙民眾，沒想到文章被刪除、帳號停權。對此，Dcard解釋處分理由是「當事人申訴文章影響名譽」，但被網友質疑該平台已成為綠營的媒體工具、政治黑手伸進大學生論壇。

由於匿名發文機制，Dcard暗藏不法包括詐騙、恐嚇等，員警質疑該公司「保障會員隱私掩蓋不法」相當憂心。（圖／李宗明攝）

▲由於匿名發文機制，Dcard暗藏不法包括詐騙、恐嚇等，員警質疑該公司「保障會員隱私掩蓋不法」相當憂心。（圖／CTWANT提供）

經查，11月3日檢警10多人針對Dcard公司進行搜索，堪稱社群媒體公司史上頭一遭。原因就在會員匿名PO文尋找背景單純之大學生提供銀行戶頭，涉及收簿詐騙，甚至有妨害名譽、恐嚇等不法行為，全台累計上百案，但Dcard以「會員隱私權」為由，拒絕提供個資。一名資深員警指出，警方如有需求，通常發文給社群媒體，對方即會提供，現在即使拿出搜索票，等了月餘Dcard仍未交付資料，顯示國內社群媒體對接公權力管理機制尚未成形，更憂心若放任此情形繼續下去，將來檢警司法單位將無法伸張公權力阻卻不法。

對於是否交付會員個資一事，Dcard表示目前法務等部門人員正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查，但也指出，未來應會視個案情況及涉及不法事項類別、程度不同加以審酌提供。

延伸閱讀
Dcard被搜1／最夯社群媒體涉上百刑案遭搜索　「保障會員隱私權」拒供個資
娛樂報報／野生王宇婕百貨血拼　跟櫃姐臉貼臉自拍超親民
娛樂報報／傅小芸咖啡廳療癒成表情包　被誇「清新女神」素顏曝光

ET快訊
「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝
趙露思大開深V乍洩美胸　上台領獎低頭驚「忘記脫毛衣」
起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟
林口夫妻當街遭4男狂追！　妻「被押上車」帶走
陳意涵「二胎是意外」罹產後憂鬱症　吐2年心聲：最近感情才變好
有錢就任性！她花44萬買「15公尺高」恐龍放院子　對面鄰居嚇
戴資穎奪冠337字曝心聲：今年下半對自己實在感到很失望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹阿法　下秒慘被「架到路邊」

林口當街擄人！夫妻遭4男狂追噴辣椒水　妻「被押上車」帶走

煲湯女神爭議一籮筐　反控前男友狂劈腿：想毀壞我人設

起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

辛曉琪最痛領悟！　批煲湯女神「人格有問題」

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

辛曉琪也受害！　踢爆「煲湯女神」欠債千萬爽爽過

大同區深夜車禍！女騎士遭撞噴飛「滑進轎車車底」

快訊／國8接國1台南新市區匣道　1人摔落邊坡獲救送醫

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作...警開罰500

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹阿法　下秒慘被「架到路邊」

林口當街擄人！夫妻遭4男狂追噴辣椒水　妻「被押上車」帶走

煲湯女神爭議一籮筐　反控前男友狂劈腿：想毀壞我人設

起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

辛曉琪最痛領悟！　批煲湯女神「人格有問題」

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

辛曉琪也受害！　踢爆「煲湯女神」欠債千萬爽爽過

大同區深夜車禍！女騎士遭撞噴飛「滑進轎車車底」

快訊／國8接國1台南新市區匣道　1人摔落邊坡獲救送醫

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹阿法　下秒慘被「架到路邊」

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝　女coser被罵急道歉

「HONDA HR-V」準備推新改款！大改款7人座MPV明年一同登場

台積電跌5元至579　指數跌逾50點

金融時報：英國國家電網正拆除中國設備

ET民調／周春米5大政策滿意度均破73.2% 　縣民高度肯定長者福祉與文化建設

新冠疫情恐將進入高峰　接種XBB公費疫苗以獲完善保護力

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

光芒對上澤直之有興趣　強投交易至道奇後補強先發輪值

影片曝！時速破百暴風襲阿根廷釀15死　連飛機都吹動

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

社會熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

人妻遭性侵！衣丟滿地　法官判他無罪

辛曉琪也受害！　踢爆「煲湯女神」欠債千萬爽爽過

夫妻住豪宅申請低收入戶！開特斯拉領70萬補助

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

沒綁安全帶！冷氣行老闆拆室外機高空墜亡

少年瞞爸媽衝136線摔亡　車頭貼山道2字

搭捷運踩她一腳　男子被判拘罰1萬

大同區深夜車禍！女騎士噴飛滑進車底

辛曉琪最痛領悟！　批煲湯女神「人格有問題」

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

更多熱門

相關新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

年輕人最愛、總統蔡英文曾親訪的社群網路媒體Dcard（狄卡），11月間驚傳遭檢警搜索，疑因其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，這也是國內首例社群媒體公司遭檢警搜索。檢察官辦案要求調閱會員個資追查不法，卻遭對方用大法官釋憲、保障民眾言論自由等理由拒絕，即使面對連搜索票，狄卡仍拒不配合，員警痛批「以保障隱私權遮掩不法，太誇張！」

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

她買15公尺恐龍放院子　鄰居嚇到失眠

她買15公尺恐龍放院子　鄰居嚇到失眠

陸祖孫3人被狂砍亡　兇手竟是2鄰居

陸祖孫3人被狂砍亡　兇手竟是2鄰居

女不想顧孩卻不交撫養權！竟因贍養費

女不想顧孩卻不交撫養權！竟因贍養費

關鍵字：

周刊王Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

少女被師帶回家性侵　丟450元逼和10友多P

她買15公尺恐龍放院子　鄰居嚇到失眠

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面