Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

▲Dcard會員人數破2百萬，創辦人兼執行長林裕欽2020年曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜。（圖／CTWANT提供）

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號稱PTT進化2.0版的全台最大匿名社群網路媒體Dcard（狄卡），爆出會員利用匿名發文機制涉嫌收簿詐騙等案件，檢警偵辦時狄卡公司竟拒絕提供涉案會員個資，日前大動作搜索其位於台北市大安區的公司總部。Dcard於2011年成立，創辦人兼執行長林裕欽2020年還曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜，堪稱青創代表。

本刊調查，Dcard原本為台大、政大學生聯誼交友網站，「D」為「Destiny」意即宿命，使用者在每晚都會收到一張系統配對的匿名邀請卡，在午夜12點前對方如同意邀請，雙方就能配對成功。後來平台反應熱烈，創辦人台大學生林裕欽和學長簡勤佑2005年共同創辦狄卡公司，2016年底Dcard會員人數超過200萬，目前資本額1億5千萬。

Dcard宗旨以「讓每個人找到共鳴」為使命，致力於讓使用者在各個領域都能獲得價值。社群論壇分為多個版面包括感情、西斯（Sex）、工作等類別，其中西斯版是許多老司機最愛，專門提供男女私密話題分享或性教育等情慾議題討論，該版特別聲明徵人、徵友、引導交換個資等行為將會刪文停權。

因為受到年輕世代矚目，Dcard也扯上政治，2019年7月，總統蔡英文為了解年輕人如何創業，親自參訪Dcard公司，她帶著英國倫敦政經學院的畢業憑證申請狄卡帳號，此行也見證該社群媒體的影響力。而2020年4月，國民黨徵選「數位諸葛亮」，由Dcard創辦人之一簡勤佑出任「數位行銷科技長」一職，Dcard團隊立即PO文表示，簡在3年前就已退出，引來許多網友留言「神速切割」。

2021年7月，網友「警專姐」在社群平台Dcard上發文批評政府，指控民進黨欺騙民眾，沒想到文章被刪除、帳號停權。對此，Dcard解釋處分理由是「當事人申訴文章影響名譽」，但被網友質疑該平台已成為綠營的媒體工具、政治黑手伸進大學生論壇。

▲由於匿名發文機制，Dcard暗藏不法包括詐騙、恐嚇等，員警質疑該公司「保障會員隱私掩蓋不法」相當憂心。（圖／CTWANT提供）

經查，11月3日檢警10多人針對Dcard公司進行搜索，堪稱社群媒體公司史上頭一遭。原因就在會員匿名PO文尋找背景單純之大學生提供銀行戶頭，涉及收簿詐騙，甚至有妨害名譽、恐嚇等不法行為，全台累計上百案，但Dcard以「會員隱私權」為由，拒絕提供個資。一名資深員警指出，警方如有需求，通常發文給社群媒體，對方即會提供，現在即使拿出搜索票，等了月餘Dcard仍未交付資料，顯示國內社群媒體對接公權力管理機制尚未成形，更憂心若放任此情形繼續下去，將來檢警司法單位將無法伸張公權力阻卻不法。

對於是否交付會員個資一事，Dcard表示目前法務等部門人員正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查，但也指出，未來應會視個案情況及涉及不法事項類別、程度不同加以審酌提供。

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