公車「保齡球式」中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底　現場慘況曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友12月13日晚報料稱，四川省資陽市安岳縣實驗中學門口發生一起車禍，一輛公車撞倒多名學生。網傳影片顯示，至少有2名學生癱倒在地，一名男生表情痛苦，路邊還有被撞倒的電動車和自行車。影片中有人稱，「實驗（中學）一個（輛）公車衝過去，撞倒了好多個學生......。」

▲中學門口公車撞倒多名學生。（圖／翻攝自上游新聞）

據《上游新聞》報導，13日19時30分許，事發地附近一名商家表示，事發18時許，正值學生放學高峰期，有不少家長在學校門口接送孩子，「這邊是老城區，路沿比較窄，車子當時速度非常快。我們看到後立馬就跑過去救人去了，受傷小孩已經全部送醫，有個小女孩情況比較惱火。司機已經被警員控制起來了。」其他商戶稱，受傷人員中還有學生家長。

安岳縣教育局相關負責人稱，自己目前正在醫院，「搶救是第一位的，以生命安全為主。」事發地轄區派出所工作人員也證實車禍發生，「目前警員都去現場維持秩序去了，具體情況還不清楚。有好幾個學生受傷。」安岳縣人民醫院急診科工作人員稱，目前醫院正在搶救處理，具體受傷人數還未統計。

安岳縣公安局發布警情通報，2023年12月13日18時許，安岳縣城區發生一起道路交通事故。

經查，縣某公車公司駕駛員蔣姓男子（53歲，安岳縣人）駕駛公車行至安岳縣岳城街道海慧路路段，因操作失誤，致使該車與行人及路側二輪電動車相撞，造成12人受傷，傷者第一時間送醫治療，其中1人傷勢較重，暫無生命危險。

目前，肇事駕駛員蔣某某已被公安機關控制，排除毒駕酒駕嫌疑，事故原因正在進一步調查中。