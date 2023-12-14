　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

公車「保齡球式」中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底　現場慘況曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友12月13日晚報料稱，四川省資陽市安岳縣實驗中學門口發生一起車禍，一輛公車撞倒多名學生。網傳影片顯示，至少有2名學生癱倒在地，一名男生表情痛苦，路邊還有被撞倒的電動車和自行車。影片中有人稱，「實驗（中學）一個（輛）公車衝過去，撞倒了好多個學生......。」

▲▼中學門口公交車撞倒多名學生。（圖／翻攝自上游新聞）

▲中學門口公車撞倒多名學生。（圖／翻攝自上游新聞）

據《上游新聞》報導，13日19時30分許，事發地附近一名商家表示，事發18時許，正值學生放學高峰期，有不少家長在學校門口接送孩子，「這邊是老城區，路沿比較窄，車子當時速度非常快。我們看到後立馬就跑過去救人去了，受傷小孩已經全部送醫，有個小女孩情況比較惱火。司機已經被警員控制起來了。」其他商戶稱，受傷人員中還有學生家長。

安岳縣教育局相關負責人稱，自己目前正在醫院，「搶救是第一位的，以生命安全為主。」事發地轄區派出所工作人員也證實車禍發生，「目前警員都去現場維持秩序去了，具體情況還不清楚。有好幾個學生受傷。」安岳縣人民醫院急診科工作人員稱，目前醫院正在搶救處理，具體受傷人數還未統計。

安岳縣公安局發布警情通報，2023年12月13日18時許，安岳縣城區發生一起道路交通事故。

經查，縣某公車公司駕駛員蔣姓男子（53歲，安岳縣人）駕駛公車行至安岳縣岳城街道海慧路路段，因操作失誤，致使該車與行人及路側二輪電動車相撞，造成12人受傷，傷者第一時間送醫治療，其中1人傷勢較重，暫無生命危險。

目前，肇事駕駛員蔣某某已被公安機關控制，排除毒駕酒駕嫌疑，事故原因正在進一步調查中。

ET快訊
辣妹助理怒告贏了　連千毅判賠8萬
ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多
全台第一人！跳科目三變「骨折三」　女友傻眼
台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將明顯降溫
快訊／淡水22歲學生慘死！　猛撞碎片炸一地
快訊／勇士球星遭重懲　NBA宣布「無限期禁賽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

陸今年入冬最強寒潮　上海、杭州等地將急凍至0℃

公車「保齡球式」中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底　現場慘況曝

開啟10年又關閉！大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

女大生當「時間管理大師」出軌多人！男友做PPT報復震碎鄉民三觀

媳婦拒生第2胎！婆婆嗆「我自己生」：10個也養得起　結局超辛酸

甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！事後被抓包P圖　真實模樣全場看傻

快訊／周海媚過世「病歷遭洩漏」！警逮捕2人帶回調查

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

為何婚後不想跟婆家住？

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

陸今年入冬最強寒潮　上海、杭州等地將急凍至0℃

公車「保齡球式」中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底　現場慘況曝

開啟10年又關閉！大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

女大生當「時間管理大師」出軌多人！男友做PPT報復震碎鄉民三觀

媳婦拒生第2胎！婆婆嗆「我自己生」：10個也養得起　結局超辛酸

甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！事後被抓包P圖　真實模樣全場看傻

快訊／周海媚過世「病歷遭洩漏」！警逮捕2人帶回調查

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

5難處卡關實坪制落實　業者指：房價恐不減反升

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

謝京穎「求月老14條件」張書偉全中！兩家庭3巧合：就是誇張成這樣

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

強力支持警察掃蕩治安毒瘤　愛爾麗集團至刑事局致贈獎金

「台首位在韓出道男模」求婚男友成功！　李程浩報喜：他說好

安倍派3內閣請辭！政治獻金醜聞狂燒　接任名單曝光

高雄藍軍士氣起來了！蔣萬安曝南下輔選感受　對「侯康配」有信心

高雄市要辦「鍋燒麵大賞」　即日起至明年1／3開放店家報名

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

大陸熱門新聞

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

媳婦拒生2胎！婆婆「自己生」　結局超辛酸

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

周海媚過世「病歷遭洩漏」　警逮捕醫院職工

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

公車保齡球式中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底

妹子手長凍瘡一查確診紅斑狼瘡！醫揭可怕死因

19歲正妹欠錢遭官方懸賞　「顏值太高」爆紅！

貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

回顧周海媚38年螢幕美麗倩影 19歲港姐落選轉戰娛樂圈

周海媚搶救病歷外流！臨終細節驚人　官方要查了

更多熱門

相關新聞

快訊／國1苗栗車禍傷況曝　1男手掌變形折斷3指

快訊／國1苗栗車禍傷況曝　1男手掌變形折斷3指

國道1號北向133.7K、苗栗路段今(14日)清晨6時19分許傳出嚴重車禍，現場2部貨車發生撞擊，後斗貨物散落一地，國道監視器畫面還拍下一名男子渾身是血、癱軟倚靠站在路肩，畫面十分驚悚。初步了解，這起車禍共釀成2名男子全身多處撕裂傷，其中一人手掌有扭曲變形情況、意識模糊，2人均送往大千醫院救治。

即／新北騎士打滑　撞對向轎車傷重亡

即／新北騎士打滑　撞對向轎車傷重亡

即／國1鼎金系統「4車連環撞」　回堵5公里

即／國1鼎金系統「4車連環撞」　回堵5公里

開車撞進環保站曝　苗栗男送醫不治　

開車撞進環保站曝　苗栗男送醫不治　

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

關鍵字：

四川資陽安岳縣實驗中學車禍公車

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

楊丞琳失言4天首現身！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面