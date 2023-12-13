甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！事後被抓包P圖　真實模樣全場看傻

▲正妹跑者爆紅，卻被抓包修圖。（圖／翻攝微博／精英跑者elite）

記者柯振中／綜合報導

馬拉松賽事風靡全球，世界各國幾乎每天都有不同的賽事。近日廣東廣州舉辦2023廣州馬拉松賽，有名長相甜美的女跑者意外爆紅，沒想到事後女跑者被抓包「修圖修很大」，真實現況也讓大量網友看傻。

微博博主「精英跑者elite」時常分享馬拉松賽事的花絮，近日他分享了2023廣州馬拉松賽場上的美照，當時有名正妹身穿藍色T恤、白色短裙，頭戴粉色帽子參賽，跑步的過程中還把身上的衣服脫掉，露出姣好的身材曲線，引起一陣轟動。

正妹跑者在網路上爆紅，沒想到卻有現場民眾踢爆，這名正妹跑者「修圖修很大」，同時出示了在現場所拍到的照片，立即讓許多網友大傻眼。

▲事後有網友上傳無修圖的照片，引起大量討論。（圖／翻攝微博／精英跑者elite）



從現場民眾出示的照片可以看見，這名正妹的衣著相同，身上的號碼牌、姓名也都一樣，不過正妹的真實膚況較差，膚色也沒有那麼白皙，且身體的曲線也與修圖以後完全不同。

許多網友看完後傻眼直呼，「修圖修得過分了吧」、「跑著跑著怎麼衣服沒了」、「我就說嘛，網上的東西不能信」、「沒有比較沒有傷害。」

不過，也有人出面緩頰，女跑者的身材體態仍舊維持得十分不錯，身上大多數的線條，應該都是歲月留下的痕跡，每個人也都會變老，不應該這樣口出惡言。