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高雄馬拉松男跑者突路倒「瀕死呼吸」　2麻醉、心臟醫師路上搶命

▲▼高雄馬拉松跑者突路倒瀕死呼吸，2醫師路上搶命。（圖／翻攝臉書）

▲高雄馬拉松跑者突路倒瀕死呼吸，2醫師路上搶命。（圖／翻攝莊文銘臉書）

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄富邦馬拉松26日開跑，不過，賽事過程中卻出現一段驚險插曲，一名年約40多歲的跑者突然路倒瀕死呼吸，所幸參與路跑的2位醫師立即發揮專業急救，及時挽回一條寶貴生命。高雄市長陳其邁分享這起「最溫馨的故事」，也公開向2醫師致上謝意與敬意。

陳其邁26日指出，好多人在轉傳這兩篇文章！因為真的太驚險動人。跑馬拉松時，旁邊的人突然倒下，會是多麽驚慌的體驗？但莊文銘醫師、陳璟毓醫師，立即發揮專業冷靜幫忙急救瀕死的跑者，及時挽回一條寶貴生命。

▲▼高雄馬拉松跑者瀕死呼吸，2醫生路上搶命。（圖／翻攝臉書）

▲麻醉醫師莊文銘發文曝光路上救人經歷。（圖／翻攝莊文銘臉書）

身為麻醉科醫師，莊醫師說「路上救個人也是正常」。為什麼這麼說呢？因為麻醉科醫師是手術麻醉後重要的守護者之一，在訓練過程中，除了生理、藥理，還有許多緊急狀況處理和急救的訓練。因此在看到跑者倒下時，他在測量頸動脈後，就開始壓胸。

▲▼高雄馬拉松跑者瀕死呼吸，2醫生路上搶命。（圖／翻攝臉書）

▲心臟科醫師陳璟毓路跑時見跑者路倒，也停下協助急救。（圖／翻攝陳璟毓臉書）

壓到一半，另一位好心的跑者前來幫忙，網友發現正是心臟科的陳璟毓醫師。快速的獲得壓胸急救，讓血液恢復輸送，加上後來電擊器電擊，瀕死跑者得以幸運恢復性命。莊文銘醫師也發文表示，患者重生時，甚至還為自己剛剛瀕死嚇了一跳。

這段經歷讓網友直呼，「同時遇到麻醉與心臟科醫師，真的是上輩子有燒好香。」，也有網友力讚2人是「穿著跑鞋的天使」。

▲▼高雄富邦馬拉松 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄富邦馬拉松26日開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

2023高雄富邦馬拉松落幕，除了恐龍田徑賽、烏魚子補給讓人留下深刻印象，更有深深的人生況味與人情味。陳其邁說，第一時間放下跑者身份、成績壓力，當機立斷救人一命，已經是另類的破紀錄。真的要向兩位醫師致上敬意與謝意！

莊文銘的善舉被廣傳後，低調婉拒受訪，不過他也在臉書發文指出，「相信所有醫護人員遇到這個狀況都會做一樣的事，我只是剛好遇到的那個。感謝高醫十多年的栽培讓我可以有這樣助人的專業能力。」

莊文銘表示，希望此事件焦點放在心肌梗塞衛教與全民基本救命術的推廣，讓每年路倒的憾事能夠減少，每個人都可以成為他人的救命恩人，讓我們有更美好的台灣。

陳璟毓則在臉書回覆陳其邁貼文表示，「謝謝市長，我們只是做我們應該做的。希望大家遇到院外心跳停止的情況時也能有自信的上前去做CPR，在EMT抵達之前維持病患的生命，如此一來，才能最大化復甦且沒有後遺症的機會。」

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