日本有大谷、韓國有Faker　他好奇「那台灣呢？」眾人狂點名1人

▲日韓體育蓬勃發展，出現像大谷翔平（左）、Faker（右）等頂尖選手。（圖／路透、翻攝lolesports）

網搜小組／閔文昱報導

日韓近年積極發展體育項目，也培養出不少優秀選手，先有韓國電競傳奇「Faker」睽違7年再度拿下世界冠軍，近日日籍球星大谷翔平又以10年7億美元的天價合約加盟洛杉磯道奇隊，令不少台灣網友看了相當羨慕。對此，有鄉民就好奇，台灣有沒有「在該領域都是頂到不行的誇張的人物？」引發討論。

一名網友在PTT發文表示，大谷翔平是百年難得一見的棒球奇才，投打二刀流打破一堆歷史紀錄，除此之外，大谷個性好、沒負面新聞、節儉、孝順、品行優良、尊敬前輩、跟後輩關係好、平常還會去球場撿垃圾，甚至願意一年只領200萬，其餘薪資延後支付，只為了幫助球團奪冠，令他相當佩服「這人到底有什麼缺點」。

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原PO提到，這也讓他想到了韓國的電競界傳奇Faker，雖然LOL電競史大概只有10幾年，但Faker就已拿下四次冠軍，與大谷滿腦只有棒球相似，Faker滿腦子只有電競，且同樣幾乎沒有任何負面的新聞，為人自律、待人親切、節儉，品行各種都是最頂的，讓他不禁好奇，台灣有沒有這種在該領域都是頂到不行，且幾乎沒有缺點的運動員？

▲有鄉民好奇，台灣有沒有各方面都完美的頂尖運動員？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上引發不少鄉民討論，紛紛點名「林義傑」、「陳金鋒、陳信安、彭政閔」、「陳彥博」、「當年還是有大樹哥（王建民）啊」、「說運動員那當然是戴資穎啊」、「他們那個叫GOAT（史上最佳），台灣硬要找只有歌壇周杰倫」。

其中，不少網友都點名目前在韓國跑跑卡丁車聯賽奮鬥的台灣選手爆哥( Neal )，「火暴可可，爆哥」、「論實力跟人品，推爆哥」、「爆哥人品實力都很好，還自費辦跑跑比賽」、「爆可可」、「火暴可可」。

事實上，台灣選手爆哥( Neal ) 前往韓國第一年就奪下《2022 跑跑卡丁車聯賽 S2》冠軍創下歷史，精彩表現讓許多粉絲相當感動。不僅如此，今年7月《跑跑卡丁車：飄移聯賽》中爆哥在個人、團體階段都殺入決賽，是不少人心目中的「台灣電競之光」。

▼爆哥曾奪下《2022 跑跑卡丁車聯賽 S2》冠軍。（圖／翻攝自FACEBOOK／爆哥）