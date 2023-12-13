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搶和千億男握手　大谷翔平家鄉特產店展出「1:1握手雕像」吸人潮

搶和千億男握手！　大谷翔平家鄉特產店展出「1:1握手雕像」吸人潮

▲大谷家鄉奧州市在東京的特產店展出他的1比1握手模型，吸引粉絲朝聖。（翻攝自奥州市観光物産協会）

圖文／鏡週刊

MLB日本籍「二刀流」球星大谷翔平，近日宣布從洛杉磯天使隊轉戰洛杉磯道奇隊，天價簽約金引發熱議。看中大谷翔平的高人氣，大谷翔平的故鄉岩手縣奧州市在東京的直營物產店中，為了吸引人氣，特別舉辦了「二刀流展」，展出以大谷翔平手型1比1尺寸還原的「握手雕像」，讓不少民眾特別前來朝聖。

大谷翔平以10年7億美元（約新台幣220億元、日幣1,021億元）的天價合約，與道奇隊簽約，目標奪下大聯盟冠軍戒指，大谷翔平為求勝利，讓球隊在這幾年可以更有餘裕召募、補強其他優秀選手，這10年間他每年僅領取200萬美元（約新台幣6,300萬元）的最低薪資，採延遲無息支付的方式，讓球隊有更靈活的薪資調度空間。

這個天價合約讓大谷在日本有了「千億男」的封號，他的家鄉岩手縣奧州市看準他的吸睛魅力，本月10日至13日在東京東銀座的岩手縣特產店舉辦「奧州二刀流特展」。展覽除了推廣奧州的觀光物產，還展出一座1比1尺寸的「大谷翔平握手模型」，讓民眾可以體驗和「千億男」握手的感覺。

日媒報導形容，大谷翔平的手很有「男子氣概」，手指和手掌比很多人想像的要粗一些，和大谷平時給人的清新印象有些落差。

據奧州市官員透露，開放當天約有500人來和大谷手模型握手，很多球迷來這裡緊握大谷的手，祈禱他在道奇隊能順利獲得勝利。一位下班途中過來的60多歲女士說，「雖然我不能去美國，但我能和大谷先生握手，感覺離他更近了」。有從台灣台中到日本工作的民眾經過看到，也被大谷的手模大小感到驚訝。日媒指出，在棒球風行的台灣，大谷似乎也相當受到歡迎。

而這個二刀流展還發生了一些意料之外的插曲，由於大谷才剛轉隊，目前道奇隊還沒推出大谷的球衣T恤，工作人員只好先穿著大谷在天使隊的衣服。奧州市官員表示，道奇隊是連續11年進入季後賽的勁旅，「我真的很期待明年，我認為我們將可以在未來一段時間內看到大谷的成功。」

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