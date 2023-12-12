他彎腰就冒煙！連續燒台中豪宅區空地　被逮先問：監視器有拍到？

記者許權毅／台中報導

台中市一名36歲吳男平時在工地打零工，11月下旬無聊行經南屯區龍富十五路附近，連續使用菸蒂燃燒空地，經警方調閱監視器，發現吳男在2處空地彎腰，不久後就冒煙燃燒，懷疑他涉有重嫌。在附近將他逮捕後，吳僅坦承有丟菸蒂，還反問警察「監視器有拍到嗎？」明顯心虛。

▲台中一名吳男11月下旬在南屯區連續用菸蒂縱火，被依公共危險罪送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



南屯區龍富十五路附近是高級建案區，單坪房價已經逼近6字頭，有別墅總價已經近5000萬。不料11月23日當地連續傳出火警，附近民眾警覺性高，發現在事發前，均有一名男子在周邊逗留，懷疑並非天乾物燥，而是遭到縱火。

▲▼監視器拍下，吳男在一處空地附近遊蕩，只要彎腰後，該處不久就冒出火煙。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局黎明所員警得知後，立即調閱監視器，發現果真有一名男子，在2處案發地點「彎腰」，該地馬上就冒出火煙，研判他涉有重嫌，立即驅車前往附近查找。員警在附近找到還在悠閒散步的犯嫌，經確認為36歲吳男，辯稱只是有丟菸蒂，員警喝斥「都被拍到了！」讓他啞口無言。

▲吳男自以為沒人發現，殊不知整個過程都被附近監視器拍下。（圖／記者許權毅翻攝）



員警追問，是否在300公尺遠處也同樣有丟菸蒂縱火？不料吳男想了想，不正面回答，反而明顯心虛地問「那邊有被拍到嗎？」讓員警傻眼。

警方痛斥，枯草遇到火苗，數秒就能快速延燒，險些波及路邊汽車，「如果火勢擴大燒死人怎麼辦？」吳男一度還問「能走了嗎？」顯然不知悔改，員警則回應「這嚴重了怎麼可能讓你走！」，全案依公共危險罪嫌移送。

▲▼2處空地雜草被燒成焦黑，火源都來自吳男的菸蒂。（圖／記者許權毅翻攝）



第四分局長李建興表示，本次縱火事件有賴員警即時調閱CCTV鏡頭，在最短的時間內循線揪出涉嫌縱火的嫌犯依法送辦，還給居民一個安全的生活環境，並強調警方絕不容許任何挑戰公權力之不法行為，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法。