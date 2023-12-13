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強化救災　大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

▲信眾王美齡、劉宥希母女感念長輩恩澤，13日下午2時，以大觀音亭暨祀典興濟宮之名義，捐贈消防勘災車「美希二號」給嘉義縣消防局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲信眾王美齡、劉宥希母女感念長輩恩澤，13日下午2時，以大觀音亭暨祀典興濟宮之名義，捐贈消防勘災車「美希二號」給嘉義縣消防局。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

信眾王美齡、劉宥希母女感念長輩恩澤，13日下午2時，以大觀音亭暨祀典興濟宮之名義，捐贈消防勘災車「美希二號」給消防單位，由嘉義縣消防局接受，亭宮董事長吳福春感謝王女士的善心，以神明之名捐贈救災，宣揚神威，共創雙贏局面。

王美齡女土的雙親是大觀音亭暨祀典興濟宮的虔誠信眾，在生時常來亭宮參拜，王美齡女兒宥希出生時，體弱被送至保溫箱照護，王家特別向興濟宮保生大帝祈求嬰兒身體健康，果然沒多久狀況穩定就離開保溫箱，從此全家對神明更為信服。

2020年，王美齡感念去世之母親，於是以大觀音亭暨祀典興濟宮名義，捐贈消防勘災車「美希一號」給消防單位，因台南市各消防隊的設備充足，所以經轉介捐給嘉義縣消防局。

今年初，王女的父親去世，王女感謝父恩，再度以亭宮名義捐贈勘災車，以「美希二號」為名，由嘉義縣消防局祥和分隊長呂昇、特搜大隊長王景賓等人接受，亭宮董事長吳福春等董事與會觀禮。

▲信眾王美齡、劉宥希母女感念長輩恩澤，13日下午2時，以大觀音亭暨祀典興濟宮之名義，捐贈消防勘災車「美希二號」給嘉義縣消防局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防隊人員回贈感謝狀給王姓母女，並表示美希一號目前值勤中，隊上感謝信眾的愛心，平日隊上相當注重車輛保養，發揚信眾的愛心，如今又有美希二號加入服務的行列，充實消防隊的裝備，如虎添翼。

吳福春董事長相當感謝信眾對宗教的認同，將其化為公益事業，服務更多的群眾，並能為神明揚威，展現對宗教信仰的誠敬之心，是台灣宗教界最真善美的境界。

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