第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今(13)天在金門歷史民俗博物館舉行，透過美妙的弦音，結合京劇大師美猴王朱陸豪，以及鋼琴家呂冠葶的演出，引領超過400位的大、小朋友，體驗豐富、多元又有趣的藝術饗宴。

▲張正傑走遍天涯海角音樂會第3度前進金門。（圖／記者林名揚翻攝）

因為希望每一位小朋友童年的時候，都有機會聽到一場好的音樂會，尤其偏鄉的小朋友，更是多麽難得有機會聽到一場好的音樂會；因此張正傑在2021年發下宏願，從金門金東戲院出發，啟動為期10年的「走遍天涯海角」音樂會列車，要帶著他的大提琴「盧傑利」走遍台灣各地的偏鄉校園，將音樂與愛傳遞給偏鄉小朋友。

過去兩年來，張正傑揹著大提琴上山下海，走過的地方包括小金門、馬祖東莒、澎湖七美、屏東滿州鄉、獅子鄉、高雄六龜、雲林崙背等，朝著完成100場偏鄉音樂會的目標，帶著音樂繼續走往天涯海角。

今天在金門縣文化園區歷史民俗博物館舉行的是張正傑第23場天涯海角音樂會，也是第3度在金門的演出，金門縣文化局局長呂坤和、金門縣教育處副處長洪蘋萱、金沙鎮鎮長吳有家、金沙國小校長李盈潔、何浦國小校長陳佩玉與金沙國小、何浦國小的小朋友共約400多人，在金門縣文化園區的歷史民俗博物館裡共同聆賞這場平易近人又趣味十足的音樂會。

這場音樂會每一個片段張正傑都用心安排籌劃，除了本身精湛的大提琴演奏外，還邀請了鋼琴家呂冠葶與京劇大師朱陸豪共同演出；張正傑以名曲聖桑的《天鵝》開場，接續演奏台灣民謠《白鷺鷥》，巴哈的無伴奏組曲則讓小朋友天馬行空地幻想電視廣告的內容。

另外，俄國作曲家蕭斯塔高維契的奏鳴曲，說明作曲家從戰爭帶來的靈感，以音樂嘲諷戰爭，在此時此地特別有感。演奏《紡織歌》模仿機器人身形，告訴小朋友千萬不能像機器人做事般僵化。

大提琴家張正傑一邊演奏法國印象派作曲家德布西的大提琴奏鳴曲，朱陸豪以美猴王的扮相，突然出現舞台上，在提琴、鋼琴間遊走玩耍，維妙維肖詮釋美猴王偷月亮的情境，讓小朋友驚喜連連，笑聲與掌聲不斷。

朱陸豪也以渾厚的嗓音唱出京劇《空城計》選段進行京劇教學，讓小朋友除了對三國故事心有所感外，並引領大家認識京劇這門藝術。這一場音樂會張正傑特別安排何浦國小李卓恩老師為小朋友朗誦著名作家黃春明的童詩「我有恐龍多好！」，將音樂和文學結合，蹦出驚喜的火花，讓小朋友一起快樂的「玩」音樂，也親近了文學。

音樂會尾聲張正傑還以莫札特的《土耳其進行曲》跟孩子一起玩遊戲，讓小朋友聽到主題就站起來，以身體來感受音樂的律動，帶給金門東半島的孩子們一場將童心、音樂、歡樂融合在美妙音樂會。