快訊／何潤東驚傳車禍！「瑪莎拉蒂被撞凹」　副導演受傷送醫

記者林明揚、吳佩蓁／金門報導

藝人何潤東執導的新劇《不如海邊吹吹風》日前在金門開鏡，不料今（12日）他卻傳出在金門公園路附近發生車禍意外，疑似遭後車追撞，他駕駛的瑪莎拉蒂海神車尾遭撞爛，卡在一旁的山坡上，另一輛休旅車則是車頭撞凹，擋風玻璃破裂，警消到場後救出卡在瑪莎拉蒂後座的副導演，並緊急將他送醫，而何潤東則在一旁緊盯，看起來並無大礙，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

▲何潤東（左）執導的劇組今爆意外，何駕駛的瑪莎拉蒂車尾被撞爛，副導演受傷送醫 。（圖／記林名揚翻攝，下同）

