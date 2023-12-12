瀕危水獺現蹤蘭湖！屍體漂水面被撈起　瓊林巡守隊助通報

▲瓊林社區水獺巡守隊在蘭湖水面上發現死亡的水獺。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門瓊林社區水獺巡守隊3年來每周會到負責區域進行水獺巡守，昨（11）日早上前往蘭湖巡查時卻發現一隻水獺漂在水面上，已明顯死亡，立即通報縣府人員協助處理後續程序，死因還有待後續釐清。

為了保護金門縣瀕危保育類「歐亞水獺」，林業及自然保育署與金門縣政府共同推動「金門縣友善水獺生態服務給付方案」，今年共有20個社區入選參加「水獺巡護監測」，社區組成水獺巡守隊平日除巡守水獺生活環境，進行環境整理、垃圾清除，關懷及改善水獺生活環境，並且觀察其出沒痕跡外，也協助監測水獺出沒，記錄水獺活動身影。

瓊林社區參加該方案歷經3年，3年來社區幾乎每週都到負責區域進行巡守，今年度小徑村社區也開始一起加入水獺巡守隊的行列，瓊林社區也從原負責大範圍包含蘭湖的巡守，到可將蘭湖回歸交由鄰近當地的小徑社區負責。

沒想到今日隊員前往蘭湖巡查後，意外發現死亡的水獺漂在湖上，隨即通知小徑村社區巡守隊及該方案輔導團隊金門縣野鳥學會，輔導團隊獲報立即通報縣政府，啟動相關通報機制。小徑村社區水獺巡守隊及縣府建設處農林科人員隨即趕到現場進行處理，大家協力共事，很快就將水獺死亡個體帶上岸，並交由縣府人員進行後續處理程序。

今年度參與20隊水獺社區巡守隊，為保育瀕臨絕種保育類歐亞水獺，除定期巡視水域環境，也熱心參與水獺相關活動，達到很好的成效，縣府也持續為水獺完成多項友善設施，如生態浮島、友善階梯及生態廊道等，也設計金門水獺地圖及水獺資訊小卡，歡迎有興趣的民眾向縣府農林科洽詢。