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金門連鎖租車行驚傳駭客入侵！客戶個資遭竊　業者急call：別上當

金門連鎖租車業者傳出個資遭駭情形。（圖／翻攝自FB）

▲金門連鎖租車業者傳出個資遭駭情形。

圖、文／CTWANT

目前有民眾指稱，自己在金門當地知名連鎖租車行金豐租車行的個人資料外洩，結果讓詐騙集團找上門誘詐。為此，金豐租車行強調自己也是受害者，因為公司電腦遭到中國駭客入侵，所以才導致資料外洩。金豐租車行也表示，目前已經在第一時間透過簡訊通知客戶不要受騙上當。

根據媒體報導指出，近期有網友發文指稱，在金豐租車行留下的個人資料竟然出現在詐騙集團手中，詐騙集團成員會打電話給曾經租車的用戶，以「解除12000元升級會員費用」為由，要求民眾去金融機構操作。

而金豐租車行受訪時也表示，自己也是受害者，曾接過客戶來電，指稱接到幾個自稱是金豐租車行工作人員、操著中國口音的人打電話給客戶。由於類似的回報在近期太多且太密集，這讓金豐租車行方面十分緊張。

為此，金豐租車行也曾委託工程師進行調查，結果在公司電腦中發現有木馬入侵的情況，推測這可能就是客戶資料外洩的原因。

金豐租車行在確認電腦遭到駭客入侵後，第一時間就透過簡訊的方式，通知所有客戶千萬不要有任何匯款的行為，同時也報警請求協助，而目前當地警方也因此展開調查。

業者也發文公告此事，提醒客戶不要受騙上當。（圖／翻攝自FB）

▲業者也發文公告此事，提醒客戶不要受騙上當。

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