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不是刺波！「草莓的台語」怎麼說　2種正確念法揭曉

▲草莓。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲草莓的台語怎麼說？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

草莓的台語怎麼說？文化部今（12）日透過粉專發文表示，「台灣常見的冬令蔬果台語，大家知道哪些呢？」接著列出草莓、番茄、菠菜的台語，邀請大家下次逛市場時，用台語和老闆溝通，「來場最親切的採購體驗」。

文化部發文拋問，「台灣常見的冬令蔬果台語，大家知道哪些呢？」為了讓大家可以用台語向市場老闆買蔬果，粉專特地整理了「特殊」的台灣冬令蔬果台語：

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一、草莓：tsháu-m̂／tsháu-muê

粉專指出，除了「tsháu-m̂」之外，也會有人將其念作「tsháu-muê」，「莓」的讀音之所以會不同，是來自於白話音和文言音的差異。另外，大家可能聽過「刺波」（tshì-pho），此主要指山林、鄉野郊外的「野草莓」，因為其外觀一顆一顆又帶有刺毛而得名，是草莓的「親戚」。

二、番茄：kam-á-bi̍t／tshàu-khī-á

很多人會直接將番茄念作「トマト」（thoo-má-tooh），這是由英文轉日文再轉台語的音譯。而番茄還有2種念法，其一為「臭柿仔」（tshàu-khī-á），多是台灣中北部人使用；其二是「柑仔蜜」（kam-á-bi̍t），南部人大多會這麼說。

三、菠菜：pue-lîng-á

粉專指出，菠菜的台語是「pue-lîng-á」。而說到菠菜，逢年過節會吃的長年菜主要有兩種，一為芥菜，另個則是菠菜，雖然多數家庭有相同習俗，但「南北部卻是食用完全不同的蔬菜」。

最後粉專也說，各地方鄉鎮會發展出不同的腔調與詞彙，有時從一個人說的語言，就能感受到不一樣的文化背景和故事。

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