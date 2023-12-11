中捷美食+1　新天地集團跨足高檔日式鍋物市場「活體龍蝦+和牛」搶客

▲餐飲集團新天地推出全新品牌「匠極緻鍋物」，主打活龍蝦及日本和牛，宣布跨足日式鍋物市場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線沿途有許多美食，其中市政府站更成為鍋物激戰區，在市政府旁短短不到100公尺，兩側就有4家鍋物店以及1家燒烤店。餐飲集團新天地宣布，跨足高檔日式鍋物市場，推出全新品牌「匠極緻鍋物」，主打活龍蝦4吃加上日本和牛只要1780元起，預定12月15日開幕，與一旁的和牛吃到飽火鍋店互別苗頭，預計單店一年貢獻5000萬元營業額，明年底前插旗高雄、台北，預計4年內拓展8家分店。

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▲匠極緻鍋物預計12月15日正式開幕。（圖／記者游瓊華攝）



新天地餐飲集團積極拓展連鎖餐飲品牌，繼《樂葵法式鐵板燒》之後，趕在2023年底前宣布進軍火鍋市場，新品牌「匠極緻鍋物」首店座落台中市政府商圈，以日式高檔海陸鍋物為核心，主打個人套餐一次品嚐活體龍蝦四食與日本和牛，其龍蝦四食包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦膏食事雜炊，另外加上日本和牛，絕對讓海陸饕客吃得過癮。

新天地表示，匠極緻鍋物走日式禪風，木格柵打造包廂式4人用餐空間，及適合接待商務客戶6到10人包廂，共68席座位，每間配有專屬伺食師提供專業的桌邊服務，將招牌活體龍蝦去殼後依部位特性，烹飪成四道招牌料理。

迎接首店開幕，匠極緻鍋物也推限時活動，即日起加入Line@會員領取價值880元「雙人土瓶蒸海鮮盤乙份」超值加購298元，包含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，雙人同行出示兌換限量300份兌換至2024年1月31日止。

▲金子半之助再推新品，其中「金牛五花雙饗丼」，是嚴選牛五花肉製作而成。（圖／記者游瓊華攝）



另外，金御賞餐飲集團旗下的「金子半之助」因應台灣多變的市場屬性，金子半之助團隊繼「旨味凝縮」的頂級天婦羅御膳後，再推出「金牛」、「金豚」燒肉祭系列，要讓追求美食的饕客們吃得滿意、吃得盡興。

金子半之助表示，此次推出的新品豚燒肉系列「金豬五花丼」，嚴選豬五花肉，豐富油脂佐以300年秘傳醬汁調製而成的燒肉醬，完美呈現絕佳口感；搭配經典酥鬆天婦羅，有日本舞菇、日本海苔、青龍、蓮藕，加上新鮮洋蔥經過大火炒製，散發出獨特香氣，再在燒肉上點綴台灣青蔥絲，每一口都帶來不同層次的美味饗宴。

新品牛燒肉系列「金牛五花雙饗丼」，是嚴選牛五花肉製作而成，還可以吃到泡菜與爽脆甜豌豆；與盛滿酥鬆鳳尾蝦、日本舞菇、青龍、日本海苔、半熟玉子等的美味迷你天丼交錯品嚐，不管是在風味上還是口感上，都是全新感受。