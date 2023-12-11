　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中捷美食+1　新天地集團跨足高檔日式鍋物市場「活體龍蝦+和牛」搶客

▲匠極緻鍋物、金子半之助。（圖／記者游瓊華攝）

▲餐飲集團新天地推出全新品牌「匠極緻鍋物」，主打活龍蝦及日本和牛，宣布跨足日式鍋物市場。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線沿途有許多美食，其中市政府站更成為鍋物激戰區，在市政府旁短短不到100公尺，兩側就有4家鍋物店以及1家燒烤店。餐飲集團新天地宣布，跨足高檔日式鍋物市場，推出全新品牌「匠極緻鍋物」，主打活龍蝦4吃加上日本和牛只要1780元起，預定12月15日開幕，與一旁的和牛吃到飽火鍋店互別苗頭，預計單店一年貢獻5000萬元營業額，明年底前插旗高雄、台北，預計4年內拓展8家分店。

▲匠極緻鍋物、金子半之助。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲匠極緻鍋物預計12月15日正式開幕。（圖／記者游瓊華攝）

新天地餐飲集團積極拓展連鎖餐飲品牌，繼《樂葵法式鐵板燒》之後，趕在2023年底前宣布進軍火鍋市場，新品牌「匠極緻鍋物」首店座落台中市政府商圈，以日式高檔海陸鍋物為核心，主打個人套餐一次品嚐活體龍蝦四食與日本和牛，其龍蝦四食包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦膏食事雜炊，另外加上日本和牛，絕對讓海陸饕客吃得過癮。

新天地表示，匠極緻鍋物走日式禪風，木格柵打造包廂式4人用餐空間，及適合接待商務客戶6到10人包廂，共68席座位，每間配有專屬伺食師提供專業的桌邊服務，將招牌活體龍蝦去殼後依部位特性，烹飪成四道招牌料理。

迎接首店開幕，匠極緻鍋物也推限時活動，即日起加入Line@會員領取價值880元「雙人土瓶蒸海鮮盤乙份」超值加購298元，包含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，雙人同行出示兌換限量300份兌換至2024年1月31日止。

▲匠極緻鍋物、金子半之助。（圖／記者游瓊華攝）

▲金子半之助再推新品，其中「金牛五花雙饗丼」，是嚴選牛五花肉製作而成。（圖／記者游瓊華攝）

另外，金御賞餐飲集團旗下的「金子半之助」因應台灣多變的市場屬性，金子半之助團隊繼「旨味凝縮」的頂級天婦羅御膳後，再推出「金牛」、「金豚」燒肉祭系列，要讓追求美食的饕客們吃得滿意、吃得盡興。

金子半之助表示，此次推出的新品豚燒肉系列「金豬五花丼」，嚴選豬五花肉，豐富油脂佐以300年秘傳醬汁調製而成的燒肉醬，完美呈現絕佳口感；搭配經典酥鬆天婦羅，有日本舞菇、日本海苔、青龍、蓮藕，加上新鮮洋蔥經過大火炒製，散發出獨特香氣，再在燒肉上點綴台灣青蔥絲，每一口都帶來不同層次的美味饗宴。

新品牛燒肉系列「金牛五花雙饗丼」，是嚴選牛五花肉製作而成，還可以吃到泡菜與爽脆甜豌豆；與盛滿酥鬆鳳尾蝦、日本舞菇、青龍、日本海苔、半熟玉子等的美味迷你天丼交錯品嚐，不管是在風味上還是口感上，都是全新感受。

ET快訊
警酒駕「開車撞民眾」　記2大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中捷美食+1　新天地集團跨足高檔日式鍋物市場「活體龍蝦+和牛」搶客

他嘆2024年春假才7天「太可悲」　過來人回憶補班地獄酸：自己請啊

雄女千人耶誕晚會5萬元！學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

雄女耶誕樹花7萬元被酸「盤子樹」　校方曝材質：機會教育學生

Joeman新片罕見「平價對決平價」！本人認經費拮据：因為我的關係

翟神妻問中正紀念堂吸菸區！慘被3方踢皮球掛電話「去看新聞稿」

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

六家高三女神似翁滋蔓！突破1.5％錄取率　特殊選才管道上央大

這1運動最易猝死！醫揭「奪命2大原因」　出現3警訊快停止

檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

中捷美食+1　新天地集團跨足高檔日式鍋物市場「活體龍蝦+和牛」搶客

他嘆2024年春假才7天「太可悲」　過來人回憶補班地獄酸：自己請啊

雄女千人耶誕晚會5萬元！學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

雄女耶誕樹花7萬元被酸「盤子樹」　校方曝材質：機會教育學生

Joeman新片罕見「平價對決平價」！本人認經費拮据：因為我的關係

翟神妻問中正紀念堂吸菸區！慘被3方踢皮球掛電話「去看新聞稿」

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

六家高三女神似翁滋蔓！突破1.5％錄取率　特殊選才管道上央大

這1運動最易猝死！醫揭「奪命2大原因」　出現3警訊快停止

檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

陳零九開演唱會　公關竟問「是你本人嗎？」超ㄎㄧㄤ對話笑瘋

幕後／「選前之夜」路權13日0時開搶　柯文哲瞄準4地點！凱道也列在內

楊聰財／你不想得失智症吧　教你撇步！

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

生活熱門新聞

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻直下滑！網揭3原因

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

12歲兒辦生日趴　同學都說好「卻0人到場」

她搭捷運遇外國人搭訕「開價2萬」　結局超展開

華航班機擋風玻璃「出現裂痕」！班機轉降大阪　153旅客平安

更多熱門

相關新聞

即／國4車禍！警方追捕車手　2嫌自撞翻覆

即／國4車禍！警方追捕車手　2嫌自撞翻覆

台中國道4號西向12.8公里處11日晚間10點38分傳出事故，造成至少2人受傷。據了解，是台中市豐原分局警方追捕2名車手，不料2人途中自撞翻覆，被送往醫院救治。

100ml精華液要1萬6800　騙嬤51萬

100ml精華液要1萬6800　騙嬤51萬

上萬坪農地慘變垃圾場！恢復原狀恐花5千萬

上萬坪農地慘變垃圾場！恢復原狀恐花5千萬

丹麥商徵風電技師起薪65K！第一年特休15天

丹麥商徵風電技師起薪65K！第一年特休15天

台74線4連撞　300萬阿法「滿身戰損」

台74線4連撞　300萬阿法「滿身戰損」

關鍵字：

台中捷運美食新天地鍋物金子半之助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

更多

最夯影音

更多
鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面