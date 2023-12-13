快訊／曝藍內參民調「侯康配」超車賴蕭　朱立倫：領先0.8個百分點！

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入白熱化階段，國民黨主席朱立倫今（13）日於中常會上透露，國民黨內參民調顯示，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康已正式超越民進黨的「賴蕭配」，領先達0.8個百分點，朱立倫也坦言，國民黨的弱點在於20至40歲之間，以及雲嘉南、高高屏明顯落後，因此需要黨內外同志全力支持。

朱立倫表示，國民黨每天都有做滾動式內參民調，今天正式黃金交叉，「侯康配」領先賴蕭配0.8個百分點；朱立倫肯定，侯友宜今日上午在澎湖跑選戰行程，下午就飛到高雄繼續衝，南台灣必須要在1個月內翻轉，一定要爭取所有支持，這是非常重要的。朱立倫也感謝甫剛接任後援會會長的前立法院長王金平，以及地方議長，都來團結支持侯友宜跟趙少康。

朱立倫也提到，另外大家關心年輕族群，侯康最近提出幾項重大政見，包括購屋全額貸款，頭期款付不出讓政府予以擔保，讓本來租屋的年輕人的能夠安心購屋，所付的利息本來就是房租錢，重點就是要讓年輕人有自有房屋，「等到薪水提高，當然就可以承擔較多的房貸，這能解決年輕人購屋問題，也獲得年輕人認同！」民進黨不做，讓國民黨跟年輕人站在一起！



朱立倫續指，就像小學課後輔導問題也是很多家長的負擔，因此希望公立小學課後輔導的責任，這些就讓政府來承擔，會發酵、得到年輕家庭的肯定。