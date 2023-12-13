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「賴清德被柯文哲咬一口很慘！」　吳子嘉曝賴柯民調結構變化

▲▼柯文哲出席由美麗島電子報董事長吳子嘉所主持網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲吳子嘉分析柯文哲民調結構變化。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

 2024總統大選在即，《美麗島電子報》近期的追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」一度衝破四成，在最新的民調中又下滑34.7％，民眾黨「柯盈配」持續墊底，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日就指出，民眾黨候選人柯文哲看似民調沒變，其實內容動了，中間選民走了，但民進黨候選人賴清德的年輕選民卻移過來，「「賴清德被他咬了一口，很慘！」

吳子嘉在節目《關鍵時刻》中指出，民進黨副總統候選人蕭美琴的「抱貓效應」遞減，這種柔情攻勢沒用，尤其是面對柯文哲凌厲的攻擊，且目前看起來柯文哲的打法產生效果，柯文哲的打法還會越來越辛辣、用詞越來越激烈，換言之，柯文哲現在鎖定極端路線，還有利用空戰YouTube搶攻20至39歲的年輕選民。

吳子嘉表示，20至39歲的選民確實開始動了，但中間選民跑掉了，所謂泛藍、泛綠的選民都跑光光，更不用說年長選票，所以柯文哲就變成一個極端的候選人，選舉策略也極端化。他也分析，柯文哲跟賴清德的年輕選民會互相流通，而國民黨總統候選人侯友宜每次民調都增加0.1％左右，「但進去就不出來」，不像柯賴的選票還會互動。

因此，吳子嘉認為，柯文哲和民眾黨不分區立委提名人黃國昌現在就猛攻民進黨新潮流弊案，打下去會有斬獲，但中間選民就跑了，但至少能維持基本盤，而且效果出來了，柯文哲的民調數字看似沒有動，其實內容有動，中間選民走了，年輕選民從賴清德那跑過來，「賴清德就被他咬了一口，很慘！莫名其妙差了快5％。」

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