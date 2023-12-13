不願鬆口支持「侯康」！　謝典林拜會王金平：25、26日才會表態

▲彰化縣議長謝典林。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

侯友宜全國後援會總會長王金平昨日中午設宴，邀請昔日挺郭派的藍營本土地方人士餐敘，過去因挺郭退黨的彰化縣議長謝典林今（13）日上午則獨自拜會王金平，不過，會後受訪並未明確說出「支持侯康」，僅稱大框架就是政黨輪替，但要到25、26日才會做正式表態支持誰。

國民黨總統參選人侯友宜全國後援會總會長、前立法院長王金平昨天邀請前雲林縣長張榮味、金門議長洪允典、台東縣前縣長吳俊立、前台北市長郝龍斌、立委傅崐萁等藍營地方派系及昔日「挺郭派」人士餐敘，今天則是與過去挺郭立場鮮明、甚至退出國民黨的彰化縣長謝典林會面。

王金平受訪表示，謝典林完全支持「侯康配」，希望能夠政黨輪替，謝典林也認為總統大概8年一次輪替，現在民進黨執政將屆滿8年，所以政黨輪替是謝典林追求的目標；不過，謝典林卻說，從年初忙到年底，唯一的目標、大框架就是政黨輪替，他相信政黨輪替對民主體制的國家是好的發展，始終不願正面說出支持「侯康配」。

謝典林坦言，近期沒有與鴻海創辦人郭台銘見面，至於未來是否會幫「侯康配」站台，會在25、26日正式表態，基層的聲音目標還是希望政黨輪替，大家都希望能棄掉民調最後一名的人，保住民調第二的人，目前看起來的趨勢是這樣。

謝典林之前宣布退出國民黨，王金平表示，這次沒有談到謝典林回黨的事，但他認為大家團結一致是沒有問題的，只要時間一到，謝典林就會正式出面幫忙，且要求好朋友共同支持侯康配。