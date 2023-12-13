國台辦批賴蕭配走台獨絕路　賴清德競總：恐嚇無助兩岸對話

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／取自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

針對國台辦今（13）日批評賴蕭配，稱「選對的人，走對的路」是台獨邪路、絕路，賴清德競總發言人陳世凱表示，中共只有一條路，就是極權政治的老路，不知民主為何物、不知自由的滋味、也沒有定期選舉的制度，才常常講出與世界民主國家認知相反的論點。

陳世凱說，與其介入台灣選舉，不如想想，為何不讓14億人擁有民主投票的自由；世界也證明，民主才能走向世界，而不是依賴中國看世界，一味地恐嚇無助於兩岸對話，維持和平與穩定是兩岸共同的責任。

此外，對於國民黨彰化縣和美鎮糖友里長何吉盛因涉嫌組團赴中接受落地招待「介選」，已遭檢調以涉觸犯《選罷法》、《反滲透法》等搜索與偵辦，民進黨發言人張志豪批評，何吉盛上周才被國民黨總統候選人侯友宜親自授旗，顯示中共的「介選黑手」早就伸到侯友宜的親密戰友身邊。

張志豪指出，侯友宜前天發表「國防外交政策」時還在大談要「確保民主、強化安全」，結果最大的「民主破口、安全漏洞」就在自己身旁，當中國「介選」作為都已經佈局到侯友宜的後援會戰友、國民黨基層身上了，侯友宜卻還視而不見、拒絕譴責，看來就是害怕會得罪中國，讓人民強烈質疑，這樣的人究竟如何能親做表率、帶領國家？又如何能「確保民主、強化安全」？

張志豪強調，相較侯友宜的曖昧不清，民進黨的立場一貫非常清楚，民進黨反對中共越來越緊迫的施壓和介選，「賴蕭配」會堅定站在守護台灣主權與和平的立場上，不會退讓，更不會走回「一中」的老路，也呼籲侯友宜與國民黨，不要再配合中共試圖破壞台灣民主、危害國家安全的統戰和介選行為，更該勇敢和台灣人民站在一起。