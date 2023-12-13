藍委指三星旅行社拿政府2.4億標案　阮昭雄接受「升頭等艙」疑涉收賄

▲律師柯晨晧（左起）、藍委林為洲、新北市議員林國春。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對僑委會副委員長阮昭雄搭頭等艙到巴西聖保羅一事，國民黨立委林為洲今（13日）指，幫阮從經濟艙喬到頭等艙的是「三星旅行社」，專門包僑委會跟外交部旅遊相關採購案，前者9年來拿了3000萬標案，後者則是7年來逾2億元，質疑有對價、收賄問題，下台只是最基本。國民黨新北市議員林國春表示今天將向法務部廉政署檢舉。

林為洲、林國春及律師柯晨晧今在國民黨團立法院黨團記者室舉辦「揪出阮昭雄涉嫌不違背職務行賄罪 政風處護短」記者會。林為洲指出，阮昭雄3月28日在前往巴西聖保羅的公務行程中，於臉書上傳與阿聯酋頭等艙機票的照片。經調查發現，阮昭雄買經濟艙後被廠商升等成頭等艙，經濟艙票10萬元，頭等艙則31萬，價差20萬元，而幫阮喬升等的非航空公司，而是三星旅行社，且為專門包僑委會跟外交部旅遊相關採購案的廠商，質疑是不違背職務的收賄罪。

林為洲表示，三星旅行社7年來拿了外交部2.1億元標案，2015年至2023年5月30日止，拿了僑委會共3000萬元旅遊標案。

記者會上藍委也秀出民眾3月28日向法務部廉政署的檢舉信，內容詢問，該旅行社是否為僑委會補助10月慶典回國僑胞參加旅遊活動作業要點的承做旅行社？是否會因僑委會經常與其購買機票的業務行為，將遭受有利或不利的影響？廉政署兩天後回信表示已收到信，將盡速依法處理。然林國春指廉政署沒有下文，他今天要正式檢舉。

另一封則為民眾向僑委會政風處檢舉的信件，政風處表示，經查僑委會代購機票採購案件是依《政府採購法》採公開程序辦理，並依序與最優廠商簽約。本次出訪行程，依契約規定請年度合約廠商報價進行比議價，由報價最低旅行社提供服務，符合採購程序。廠商考量現場艙位安排主動升等，本會人員沒有要求，爾後提醒本會陪同人員注意艙位等級。

林國春表示，為什麼現場考量，那麼巧剛好廠商是投標廠商？如果這樣可以，所有績優公務員、員警出國考察，都可以主動升等，這個廠商是不是就有對價？每一年都是你標的？稱現場考量而馬上升等，這對一般民眾來說，拗不過去。

柯晨晧指出，公務人員出差旅費要點規定，次長級最多搭到商務艙，不能坐頭等艙，因此今天在沒有任何對價狀況下，主動升級成頭等艙，就違反該規定。僑委會2019年跟2023年出國行程，都由三星旅行社承辦，完全符合僑務委員會公務員廉政倫理規範第四條，所稱有利害關係往來的公司；而該倫理規範第十條，公務員不得要求期約或收受於僑委會利害關係的個人、團體跟法人的餽贈，餽贈指財務上的餽贈跟任何經濟利益。

柯晨晧再指，阮昭雄所作所為不符合法律，廉政署卻不查辦，甚至違反最高法院先前判例樹立的標準，所謂餽贈，不是限於具體財務，而是任何可以滿足慾望的利益；阮昭雄開心PO臉書，完全符合該判例的標準。

林為洲表示，他要向廉政署跟法務部提出檢舉，盼趕快查，不當得利、收賄超過一定金額，是廠商幫阮昭雄喬的，誰買單？當然是廠商買單，這樣就不當得利、收賄。林也說，這不是只有觀感問題，還有對價、收賄問題，最重恐觸犯貪污治罪條例，廉政署要查辦，地檢署也應主動查辦，下台只是最基本。