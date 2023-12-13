被「善意」升等頭等艙的旅行社包僑委會標案？　阮昭雄：我不認識

▲阮昭雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

僑委會副委員長阮昭雄2023年3月23日在臉書上傳出差到巴西聖保羅的「阿聯酋頭等艙」機票，引發爭議，阮指機位升等是旅行社的善意。國民黨今（13日）召開記者會，指該旅行社承包大量外交部、僑委會標案，恐有圖利之嫌。對此，阮昭雄表示，他跟該旅行社完全不認識；對於其他疑慮，阮指由發言系統回應。

阮昭雄3月搭頭等艙出差引發爭議，國民黨指出，依公務人員國外出差旅費要點規定，次長級得乘坐商務艙，且阿聯酋航空來回頭等艙31萬5900元，來回經濟艙10萬8649元，價差20萬之多。

國民黨立委林為洲、立委參選人林國春今天召開「揪出阮昭雄涉嫌不違背職務行賄罪 政風處護短」記者會，採訪通知內文爆「阮昭雄曬『阿聯酋航頭等艙機票』惹議火速刪文。經查竟是旅行社主動升級要價31萬5000元的頭等艙。民眾提出檢舉，相關部門不是不做事，就是打掩護。該旅行社竟然還承包大量外交部、僑委會的標案，是否有圖利或涉嫌觸犯不違背職務行賄罪，將在記者會說明」。

而阮昭雄今現身立法院，對於國民黨團所指阿聯酋機票是旅行社幫升等，他表示這部分由僑委會發言系統對外說明。媒體追問，旅行社有包僑委會業務？阮表示，發言人會對外說明。媒體再問，頭等艙機票是旅行社幫付的嗎？旅行社曾包僑委會的標案嗎？阮昭雄回應，「我跟他們完全不認識」。