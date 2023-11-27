88會館郭哲敏洗錢217億元追加起訴　名下資產已被查扣6.5億

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏從泰國搭機抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

涉嫌經營地下匯兌、洗錢等案件被通緝的北市88會館負責人郭哲敏，逃亡海外10個月在泰國落網，今年（2023年）8月押解返台被新北地檢署聲押禁見獲准，歷經3個月密集偵辦，檢方認定郭男共同經營賭博網站獲利逾台幣16億元，並以地下匯兌等管道洗錢約台幣217億餘元，今（27日）追加起訴郭男與共犯張旭昇涉犯營利賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

郭哲敏潛逃出境期間，被調查局與刑事局駐外人員發現他常在泰國、馬來西亞與日本3地飛來飛去，今年8月會同泰國官方拘提郭男，今年8月10日下午3點多，經重兵押解從曼谷搭機返抵國門。新北檢今年2月間已先起訴郭男帳房杜韋蓁等集團成員，與昔日新北市蘆洲區角頭大哥、「PGtalk」負責人林秉文共18人，各涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》與《組織犯罪條例》等罪嫌，並建請對杜、林等7人從重量刑。

檢方去年（2022年）11月搜索約談時，已查扣郭男集團現金4284萬餘元、以匯率1：30計算折合台幣約1.9億元的虛擬貨幣USDT（泰達幣）641萬餘顆，後續再查扣郭男名下北市中山區房產、購入價格約台幣6489萬元，以及位於桃園市八德區土地18筆、購入價格共約台幣3.7億元，均已聲請法院宣告沒收。

檢方今追加起訴指出，郭男從2018年起，以AWESOME集團名義陸續在台設立睿世等多家公司，承租伺服器機房整合旗下公司自行開發或向其他遊戲開發商承接的線上博奕遊戲，例如老虎機、板球、棋牌或運動賽事對賭，串接到睿世管理的「包網平臺」，供賭客上線簽賭。

郭男之後擴大「包網平臺」，提供境外各賭博業者在中國地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度與緬甸、馬來西亞等地經營的線上賭博網站進駐平臺，並協助境外賭博業者串接第三方支付功能，開通AWESOME集團設計的入出金功能，以便收取賭資，平臺再向賭博業者抽成。

檢方估算，郭哲敏藉由「包網平臺」共同經營賭博網站，至2022年底獲利至少5520萬餘美元，折合台幣約16.5億元。

而為了規避官方的防制洗錢程序，將境外賭博業者支付的不法獲利匯回台灣、，郭哲敏指示張旭昇等親信從2018年起，以旗下公司為境外公司提供電腦保養服務等名義收帳，或透過地下匯兌、現金換取票據、人頭帳戶層層轉帳與使用虛擬貨幣製造金流斷點方式，洗錢約台幣217億元。

檢方指控郭哲敏藉此掩飾、隱匿犯罪所得，用來購買不動產、畫作或跑車，而郭男與親信張旭昇被通緝到案後仍未坦承全部犯行，且郭男涉嫌本案犯罪時間長達數年、嚴重破壞金融秩序，至今仍未主動繳回至少台幣16億餘元的犯罪所得，檢方今追加起訴2人涉犯涉犯營利賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，建請從重量刑。至於在押的郭男另名貼身帳房陳品言，將另行偵結。

檢方去年11月初發動搜索約談，但郭哲敏提前在去年10月出境未歸，被質疑是否縱放人犯，傳聞滿天飛，接著郭男在北市松勤路88號的私人招待所「88會館」陳年監視影像外流，揭露檢警高官出入其中不當飲宴的連串風波，多位官警受處分，時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，更因帶隊到88會館續攤涉及接受免費招待而丟官，被移送懲戒法院職務法庭審理。