幫友借5萬慘被賴帳...他遭擄走囚禁2天　光腳攀5樓跳車頂逃生

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區李姓男子因朋友缺錢，介紹另一名女性友人借5萬給他，沒想到朋友拿到錢後搞失蹤，女子要不到錢，夥同3名友人開車到李男住處將他擄走，毆打關押在新莊一處5樓民宅，李趁4人熟睡時，從5樓攀爬跳車頂後逃生並報警。警方獲報破門逮捕4人，並查獲安毒、咖啡包，訊後依毒品、妨害自由及傷害等罪移送偵辦。

▲4人開車到板橋擄走李男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，41歲李姓男子日前因綽號「小朱」的友人需要錢周轉，介紹李女給「小朱」認識，還借了5萬元給他，沒想到「小朱」拿了錢就人間蒸發，李女找不到人轉而向李男抱怨討錢。

▼李男趁4人熟睡從5樓攀爬跳到箱型車頂逃生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

4日凌晨4時許，李女夥同3名共犯到李板橋區龍興街住處，藉口商討債務將李誘出後擄走，帶到新莊一處公寓5樓關押毆打；李男被關了2天，6日上午11時許，他趁4人熟睡時，赤腳從5樓攀爬下樓跳到廂型車頂逃生，並打電話報警。

警方獲報成立專案小組，依李男指認前往拘禁地點，6日下午2時許，警方破門而入，控制屋內人員，逮補李女等4人，起獲毒品安非他命、咖啡包、手銬、吸食器等證物，訊後依毒品、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼警方破門進入查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼訊後依毒品、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）