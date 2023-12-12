千元鍋組換貼「19元芭樂條碼」　貪婦鑽自助結帳機漏洞...下場曝

▲桃園市紀姓婦人今年4月間在中壢區某大賣場消費時，專挑自助結帳機結帳，以低價紅蘿蔔、芭樂條碼購買鍋組、奶粉等高單價商品被查獲送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市紀姓婦人今年4月間在中壢區某大賣場購物，見自助結帳機無人看管，竟把19元芭樂的條碼貼在千元鍋組上，或是奶粉等商品等高價商品上矇混過關，竟然一個月內4次以相同方式詐得2738元商品，被店員察覺有異報警提告。桃檢調查時，紀婦坦承犯行，檢方偵結依詐欺罪嫌，向桃園地院聲請簡易處刑。

檢警調查，53歲的紀姓婦人今年4月2日上午8時許在中壢區某大賣場購物，結帳時刻意挑選自助結帳機結帳，卻故意將低價僅17元之紅蘿蔔條碼換上價值672元之高鈣奶粉，差價多達655元，結果機器並未辨認出，紀姓婦人順利詐得商品，此後，紀婦食髓知味再度如法炮製，當月又以相同方式三度再以相同方式，以低價條碼貼在胚芽米、糙米、不鏽鋼多層鍋組等高價商品上涉嫌詐欺，詐騙金額高達2670元，事後店員結帳時驚覺有異，調閱監視錄影帶發現紀婦犯行，報警提告。

桃檢複訊時，紀婦坦承犯行不諱，檢方認為犯行明確，偵結依詐欺罪嫌將紀婦起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。