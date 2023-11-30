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社會 社會焦點 保障人權

拐88人到柬埔寨當豬仔　《角頭》演員李振豪買賣人口...判18+18年

▲▼柬埔寨人口販運案，電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，涉勾結人蛇集團以高薪工作為餌，將88名台籍男女當成「豬仔」，以每人約1.7萬美元價格，把對方賣到柬埔寨充當詐騙集團廉價勞工，藉此獲利上千萬元，李男與8名同夥先前已被判刑11年到18年徒刑，經檢方追加起訴，台北地院今依《刑法》買賣人口等罪，再判李男與共犯陳思瑋均18年徒刑，其餘共犯各判刑10年到16年6月，可上訴。

本案是國內首件被揭露與判決的柬埔寨人口販運案，因檢警積極偵辦並聯手救出至少52人，不僅國內持續關注、陸續曝光其他詐騙集團販賣「豬仔」販賣甚至鬧出人命的惡行，柬國也因國際壓力主動掃蕩境內金邊、西港等詐騙集團盤據的園區，迫使詐團轉移陣地，讓其他「肉票」有機會自行逃出。

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的李振豪，原在北市中山區經營酒店，受新冠肺炎疫情衝擊、生意不好，他見手下小弟仲介台灣人到柬埔寨工作、按人頭抽佣很好賺，心動插手經營，恰巧另1掛在台物色「豬仔」的男子林晉宇等人，和合作的人蛇頭子為錢鬧翻，去年（2022年）2月起投靠李男等人所屬的人蛇集團，並聽從李男指揮。

▲▼柬埔寨人口販運案，被告黃炫逢。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃炫逢與李振豪涉共謀買賣人口到柬埔寨，並擔任集團總會計。（資料照／記者劉昌松攝）

李男等人透過社群網路狂打廣告，以輕鬆賺高薪為餌，招募本地男女聲稱到柬埔寨擔任博弈荷官、打字員或電話客服等工作，並一手包辦應徵者護照、機票與住宿，包括疫情期間入出境所需的PCR核酸檢測，分批組團帶往柬埔寨後，把應徵者當成「豬仔」、以每人1.7萬到1.8萬美元價格賣給當地詐騙集團。

這些懷抱淘金夢的台籍男女，下飛機不久就被送進詐團園區，淪為廉價勞工天天在機房撥打詐騙電話，不僅被沒收護照、限制行動自由，若業績沒達標或拒絕配合，還動輒遭電擊、痛毆或關禁閉，更被恐嚇會被活埋、被割掉器官拿去賣等，加上人生地不熟且園區出入口都有持槍警衛看守，被害人根本逃不掉。

全案於去年5月間因被害人拚死輾轉傳出求救訊息而被揭發，民間與政府設法救援，檢調從5月到去年7月陸續逮捕李振豪等9人到案，總計2021年11月起至少拐騙88人，其中只有3人因來不及送出國而逃過一劫，李男與林晉宇、負責送「豬仔」出國的陳思瑋及管帳的黃炫逢至今仍在押。

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警查獲李振豪為首的買賣人口集團。（資料照／記者張君豪翻攝）

李男不認罪，堅稱自己不是檢方起訴所稱的「小新」，也沒加入本案犯罪使用的「有夢最美希望相隨」群組，他成立「為家人而生從心出發」群組，用來跟林男等人相約吃飯喝酒「剌豬屎（台語，聊天）」，李男供稱跟黃炫逢周轉現金、共同經營地下博弈，但沒販賣人口，黃男附和李男聲稱僅借錢給同案被告。

但其餘共犯有人認罪說出實情，檢方認定李男等人不法獲利共逾台幣1470萬元，依《刑法》買賣人口、加重詐欺取財、妨害自由、《組織犯罪防制條例》、《人口販運防制法》等罪嫌起訴。

北院一審今年（2023年）4月先審結22名「豬仔」受害案情，指李振豪等人跨國買賣人口，將被害人丟在難以求助、逃跑的陌生國度，置被害人於惶恐、無助之境而不顧，惡性重大，判李振豪18年徒刑、黃炫逢與陳思瑋各16年6月徒刑、林晉宇13年徒刑，另5名共犯各11年到15年6月徒刑，並沒收9人犯罪所得5萬餘元到165萬餘元。

第一波判決已上訴高院二審審理中，檢方另於前案審理期間追加起訴30名「豬仔」受害情節，北院一審今再依買賣人口等罪，判李振豪與陳思瑋均18年徒刑，其餘共犯各判刑10年到16年6月，並沒收犯罪所得5萬餘元到187萬餘元，可上訴。

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關鍵字：

柬埔寨買賣人口豬仔人蛇集團組織犯罪

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