拐88人到柬埔寨當豬仔　《角頭》演員李振豪買賣人口...判18+18年

▲曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，涉勾結人蛇集團以高薪工作為餌，將88名台籍男女當成「豬仔」，以每人約1.7萬美元價格，把對方賣到柬埔寨充當詐騙集團廉價勞工，藉此獲利上千萬元，李男與8名同夥先前已被判刑11年到18年徒刑，經檢方追加起訴，台北地院今依《刑法》買賣人口等罪，再判李男與共犯陳思瑋均18年徒刑，其餘共犯各判刑10年到16年6月，可上訴。

本案是國內首件被揭露與判決的柬埔寨人口販運案，因檢警積極偵辦並聯手救出至少52人，不僅國內持續關注、陸續曝光其他詐騙集團販賣「豬仔」販賣甚至鬧出人命的惡行，柬國也因國際壓力主動掃蕩境內金邊、西港等詐騙集團盤據的園區，迫使詐團轉移陣地，讓其他「肉票」有機會自行逃出。

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的李振豪，原在北市中山區經營酒店，受新冠肺炎疫情衝擊、生意不好，他見手下小弟仲介台灣人到柬埔寨工作、按人頭抽佣很好賺，心動插手經營，恰巧另1掛在台物色「豬仔」的男子林晉宇等人，和合作的人蛇頭子為錢鬧翻，去年（2022年）2月起投靠李男等人所屬的人蛇集團，並聽從李男指揮。

▲黃炫逢與李振豪涉共謀買賣人口到柬埔寨，並擔任集團總會計。（資料照／記者劉昌松攝）

李男等人透過社群網路狂打廣告，以輕鬆賺高薪為餌，招募本地男女聲稱到柬埔寨擔任博弈荷官、打字員或電話客服等工作，並一手包辦應徵者護照、機票與住宿，包括疫情期間入出境所需的PCR核酸檢測，分批組團帶往柬埔寨後，把應徵者當成「豬仔」、以每人1.7萬到1.8萬美元價格賣給當地詐騙集團。

這些懷抱淘金夢的台籍男女，下飛機不久就被送進詐團園區，淪為廉價勞工天天在機房撥打詐騙電話，不僅被沒收護照、限制行動自由，若業績沒達標或拒絕配合，還動輒遭電擊、痛毆或關禁閉，更被恐嚇會被活埋、被割掉器官拿去賣等，加上人生地不熟且園區出入口都有持槍警衛看守，被害人根本逃不掉。

全案於去年5月間因被害人拚死輾轉傳出求救訊息而被揭發，民間與政府設法救援，檢調從5月到去年7月陸續逮捕李振豪等9人到案，總計2021年11月起至少拐騙88人，其中只有3人因來不及送出國而逃過一劫，李男與林晉宇、負責送「豬仔」出國的陳思瑋及管帳的黃炫逢至今仍在押。

▲檢警查獲李振豪為首的買賣人口集團。（資料照／記者張君豪翻攝）

李男不認罪，堅稱自己不是檢方起訴所稱的「小新」，也沒加入本案犯罪使用的「有夢最美希望相隨」群組，他成立「為家人而生從心出發」群組，用來跟林男等人相約吃飯喝酒「剌豬屎（台語，聊天）」，李男供稱跟黃炫逢周轉現金、共同經營地下博弈，但沒販賣人口，黃男附和李男聲稱僅借錢給同案被告。

但其餘共犯有人認罪說出實情，檢方認定李男等人不法獲利共逾台幣1470萬元，依《刑法》買賣人口、加重詐欺取財、妨害自由、《組織犯罪防制條例》、《人口販運防制法》等罪嫌起訴。

北院一審今年（2023年）4月先審結22名「豬仔」受害案情，指李振豪等人跨國買賣人口，將被害人丟在難以求助、逃跑的陌生國度，置被害人於惶恐、無助之境而不顧，惡性重大，判李振豪18年徒刑、黃炫逢與陳思瑋各16年6月徒刑、林晉宇13年徒刑，另5名共犯各11年到15年6月徒刑，並沒收9人犯罪所得5萬餘元到165萬餘元。

第一波判決已上訴高院二審審理中，檢方另於前案審理期間追加起訴30名「豬仔」受害情節，北院一審今再依買賣人口等罪，判李振豪與陳思瑋均18年徒刑，其餘共犯各判刑10年到16年6月，並沒收犯罪所得5萬餘元到187萬餘元，可上訴。