防記點黃牛！公路局祭「稽核程式」抓點數異常移轉　偽造移送調查

▲交通違規記點上路，傳出記點黃牛喊價1點2000元移轉點數。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通違規扣點新制6月底上路，駕駛人記點滿12點將吊扣駕照，日前卻傳出「記點黃牛」，利用車主可主張違規歸責實際駕駛人漏洞，喊價1點收2千元移轉記點點數。公路局今(13日)呼籲勿提供不實資料辦理違規歸責，目前已開發多種稽核程式，審查異常歸責，並要求相關人說明，若涉偽造移送司法調查。

記點新制上路，違規點數滿12點將被吊扣駕照2個月，近來傳出有駕駛人為避免記點遭吊扣駕照，將違規點數歸責到其他人身上，還出現記點黃牛喊價移轉記點1點2千元，提供人頭移轉記點額度。

由於有些車主將車輛提供親友駕駛，或租賃車租用給其他駕駛人使用，駕駛人違規遇到科技執法或照相等逕行舉發，罰單就會直接寄給車主，引發不少糾紛，因此現行可至監理單位辦理申辦主要駕駛人登錄，違規罰單可歸責實際駕駛人，不過也讓記點黃牛有機可趁。

公路局表示，車主辦理歸責駕駛人所提出申請書及相關違規人資料，處罰機關均會加以審核，並提醒車主如提供不實資料，會有使公務員登載不實、偽造私文書犯罪之虞，將會移送司法機關調查，現行已有處罰機關移送司法機關調查案例。

公路局強調，目前公路局已開發多種稽核程式，對於異常歸責情形進行審查，譬如一車多人歸責、多車歸責同一人、異常違規等，必要時基於調查事實及證據之必要，將以書面通知相關之人陳述意見，避免有人頭記點情形發生，呼籲車主可申辦主要駕駛人登錄，切勿提供不實資料辦理違規歸責，以免觸法。

針對歸責駕駛人登陸申請，公路局說明，車主可至監理機關，或透過傳真、電子郵件、郵寄方式或至監理服務網，檢附身分證明文件及駕駛人駕照，填妥申請書，辦理車輛主要駕駛人登錄，警察機關逕行舉發和照相違規通知單將依據規定以主要駕駛人為對象製單舉發寄送，車主可省去每次收到罰單後須檢附相關證據辦理歸責駕駛人手續及時間。

車主收到罰單後，如非實際駕駛人，須在罰單應到案日期前檢附相關證據及足資辨識、通知應歸責駕駛人之證明文件，向處罰機關告知應歸責違規駕駛人，再由處罰機關另行通知應歸責駕駛人到案依法處罰。

另現行辦理違規歸責手續，車主可於監理服務網線上申辦，亦可至各地裁決機關及監理所站臨櫃或郵寄辦理。如申請主要駕駛人登錄，車主將不會收到罰單，即可無須再申辦違規歸責駕駛人。