急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

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急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：轉手賺爛了

▲▼ 寶可夢中心,夜排 。（圖／網友提供）

▲昨晚有不少人提前排隊。（圖／網友提供）

記者曾筠淇／綜合報導

為了慶祝台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開幕，今（8）日起會限量發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。眼見排隊人潮眾多，有部分粉絲決定上網徵特典卡；另也有些人因為早早拿到特典卡，所以在社團販售。

有網友在PTT的C_Chat板上發文，並貼出臉書社團上的文章。從畫面可見，有人要收購寶可夢的悠遊卡和特典卡，他欲以180元的價格收購50張悠遊卡，並以450元的價格收購200至300張特典卡。對此，原PO便猜測，這個人可能是收購後要賣給外國人。

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「450元收，轉手3200元」、「這種卡片只要印多一點不就沒價了嗎」、「450元應該收不太到吧」、「都沒人要收藏，只想轉賣」、「賺爛了賺爛了」、「這張一定破千，國外也有收藏家吧」、「擠爆後會去賣個450元也是奇葩」、「去排這的會只賣450元嗎」。

實際查看臉書社團，目前陸續有網友PO文徵求特典卡，「台北皮卡丘1：700」、「收特典卡，1000元」。也有不少人販售特典卡，「售台北的皮卡丘，一張1000元」、「售台北皮卡丘2：2800」、「賣皮卡丘，1：1000、4：3500」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢集換式卡牌交易社 PTCG（POKEMON 中英日交易社團））

▲網友欲大量收購，不過也有人質疑此篇文章是反串。（圖／翻攝自Facebook）

其中更有人大量徵特典卡，「收1萬張開幕皮，1：100，無限收，收到破產為止」。貼文底下就有網友直呼，「你需要幾張，我現在站在影印機前」、「我懷疑這是詐騙」、「等著看黃牛賣不出去」。

社團中，也有網友勸說，「特典卡據說很多，別急」。不過，官方並未公布特典卡張數，目前僅知有限量。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢集換式卡牌交易社 PTCG（POKEMON 中英日交易社團））

▲網友勸說「別急」。（圖／翻攝自Facebook）

【官網先前公告的規則如下】

為慶祝開幕，今（8）日起會在寶可夢中心、台北及新光三越台北信義新天地發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。

一、「寶可夢中心台北」

►領取方式：凡至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡。

►地點：寶可夢中心台北結帳櫃檯。

►時間：12/8（五）～發完為止。

二、新光三越台北信義新天地

►領取方式有二：

1.憑新光三越APP（已綁定會員）可獲得乙張特典卡。

2.當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得乙張特典卡。

►時間與地點（每日發放時間為早上11點至晚上9點）

・A9館 9F 贈品處12/8（五）～12/12（二）
・A8館 B1 祕密基地 12/8（五）～12/15（五）
・A11館 6F 贈品處 12/8（五）～發完為止
・A4館 3F 貴賓中心12/8（五）～發完為止
・A9館 8F 贈品處12/13（三）～發完為止
・A8館 7F 贈品處 12/16（六）～發完為止

►其他注意事項

1. 活動期間內，特典卡每人每次限領乙張，每筆消費限兌換乙次，同一銷貨明細不可重複兌換。以新光三越APP（已綁定）領取之顧客，同一會員ID活動期間內限兌換乙次。

2. 無法以寶可夢中心台北或非新光三越台北信義新天地開立之銷貨明細至信義新天地點位領取特典卡。

3. 各點位營業時間以新光三越台北信義新天地現場與APP提供資訊為準。

4. 特典卡數量有限，贈完即止，發放時間、發放點位等內容可能無預告更改。

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