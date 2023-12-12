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記點新制上路5個月！80萬人被記點、944人扣照　職業駕駛明抗議

▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。打馬版（圖／記者林敬旻攝）

▲不滿記點和檢舉制度，北高都有職業駕駛發起明天上街抗議。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

路口、公車站和騎樓違停等記點至6月底上路爭議不斷，交通部11月24日起暫緩實施，但職業駕駛不滿因開放檢舉加劇行車地獄，明天(13日)將在台北和高雄上街抗議。根據公路局最新統計，新制上路後已有80萬人因違規被記點，5個多月來已944人滿12點被吊扣駕照，其中光臨時停車記點就高達90.5萬件。

立法院修法開放民眾檢舉交通違規項目從46項增加59項，包括騎樓和人行道違停也可檢舉，今年6月底上路後，頻傳檢舉魔人亂象。此外，今年6月底起路口、公車站10公尺內、併排停車等違規臨停上下客人或貨物，除罰款外，也新增記點1點處分，且還開放民眾檢舉，引發有臨時載客和卸貨需求的職業駕駛抗議。

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交通部隨後要求各地方政府完善劃設臨停區和專用停車格，並再度修法暫緩記點制度，11月24日起，針對路口、公車站和騎樓違停暫緩記點僅罰款，但因檢舉亂象仍頻傳，罰單滿天飛，職業駕駛12月13日將分別遶行台北凱道和民進黨高雄市黨部抗議。

根據公路局最新統計，6月底新制上路後，截至112年12月7日止，全台已經有80萬230人因違規被記點1點或多次被記點，另有944人達12點被通知吊扣駕照。

公路局也分析，今年6月30日違規記點新制實施至今，需要記點的違規項目中，違規記點排行第一名為一般道路超速，可記1點，短短5個多月就高達101萬2158件被開罰記點；第二名為臨時停車，可記1點，高達90萬5560件也被開罰記點。

記點排行第三名則是未依規定轉彎或變換車道，可記1點，5個多月來也有67萬6443件開罰記點；第四名則是闖紅燈，可記點3點，6月底至12月7日則有45萬8619件違規被記點；第五名為不依規定駛入來車道，可記點1點，已有45萬6984件違規記點。

▲▼不滿違規記點，計程車駕駛赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿檢舉橫行，明天計程車將赴總統府前台北凱道繞行抗議。（資料圖／記者李姿慧攝）

不滿記點和檢舉制度，全民計程車明天中午也發起繞行總統府前凱道抗議，並提出三不滿，包括造成駕駛地獄的違規記點制度 ，已經成為國際笑話，官員的行政怠惰使所有職業駕駛心驚膽顫；抗議政府官官相護，逼迫人民需上行政法院救濟，勞民傷財；抗議檢舉蟑螂的制度，使人民相互對立，造成所有汽、機車用路人膽顫心驚。

另也有職業駕駛發起到民進黨高雄市黨部抗議，全國汽車駕駛人權益聯盟高雄召集人林竑江表示，明天高雄抗議活動預估有50到60輛計程車參與，雖然交通部6月底上路的新記點制度已有滾動式調整，即便已經暫緩，但之前被記點的司機也很無辜，也對生計造成損害，違規記點制度和檢舉達人偷拍制度，造成職業駕駛生存權的恐慌，不只是職業駕駛生計受到影響，一般民眾也因檢舉魔人受害，更造成社會對立。

林竑江表示，希望政府廢除不適合的條例，沒有完善的配套下造成人民生存、財產的損害，道路配置問題和停車區不足，不應該全部歸責到駕駛人身上，應該要檢討完善的措施，並廢除檢舉制度。

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