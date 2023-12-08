寶可夢中心長期營業「為何要夜排」　鐵粉都懂！特典卡飆到5000元

▲寶可夢中心今開幕。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）今（8）日盛大開幕，而昨夜就已出現排隊人潮。對此，便有網友好奇拋問，寶可夢中心會長期開著，很多東西之後也能買到，為什麼大家還要夜排？貼文曝光後，吸引網友熱議。

有網友在PTT的C_Chat板上，以「夜排寶可夢中心的意義是？」為標題發文，提到如果是一次性活動、短期快閃店、商品限量等原因而出現夜排狀況，那還算合理，但寶可夢中心明明長期開著，且營業時間前去應該都能買到喜歡的東西，為什麼大家還要夜排？

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▲寶可夢中心販售的商品眾多。（圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「 限量特典卡，目前網路開價一張上千」、「有特典啊」、「就有特典，大家又不知道特典的量多少，不透明恐慌」、「重點是那張限量卡片吧」、「就為了一張限量卡才這麼多人排」、「你講完了，有限量的東西」、「就有限定限量商品啊，都沒在看」、「有限量啊」、「你講完了，有限量的東西」。

也有網友討論道，「就跟買預購一樣啊，儀式感拉滿」、「黃牛炒作啊」、「湊熱鬧」、「夜排本身就是意義」、「台灣有些人喜歡排隊或炒作啊」、「我是不懂啦，貧窮限制我的想像」。

實際查看蝦皮購物，確實已有網友在販售開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，價格從1000元至5000元都有，另也有網友開價徵特典卡。

▲有賣家開價5000元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

【官網先前公告的規則如下】

為慶祝開幕，今（8）日起會在寶可夢中心、台北及新光三越台北信義新天地發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。

一、「寶可夢中心台北」

►領取方式：凡至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡。

►地點：寶可夢中心台北結帳櫃檯。

►時間：12/8（五）～發完為止。

二、新光三越台北信義新天地

►領取方式有二：

1.憑新光三越APP（已綁定會員）可獲得乙張特典卡。

2.當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得乙張特典卡。

►時間與地點（每日發放時間為早上11點至晚上9點）

・A9館 9F 贈品處12/8（五）～12/12（二）

・A8館 B1 祕密基地 12/8（五）～12/15（五）

・A11館 6F 贈品處 12/8（五）～發完為止

・A4館 3F 貴賓中心12/8（五）～發完為止

・A9館 8F 贈品處12/13（三）～發完為止

・A8館 7F 贈品處 12/16（六）～發完為止

►其他注意事項

1. 活動期間內，特典卡每人每次限領乙張，每筆消費限兌換乙次，同一銷貨明細不可重複兌換。以新光三越APP（已綁定）領取之顧客，同一會員ID活動期間內限兌換乙次。

2. 無法以寶可夢中心台北或非新光三越台北信義新天地開立之銷貨明細至信義新天地點位領取特典卡。

3. 各點位營業時間以新光三越台北信義新天地現場與APP提供資訊為準。

4. 特典卡數量有限，贈完即止，發放時間、發放點位等內容可能無預告更改。