「守規矩的進不去！」寶可夢中心規定不能夜排仍發券　網灌爆粉專

▲台北寶可夢中心吸引大量人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）今（8日）正式開幕，吸引許多粉絲前去。官方日前早已公布入店方法，強調「不要於店鋪周邊深夜排隊」，且入店整理券會在早上8時整發放。不過實際上，7日晚上就已有不少人提前排隊，讓不少遵守規則的粉絲湧入臉書粉專「寶可夢 台灣」抱怨。

台北寶可夢中心1日公布入店方法，指出12月8日開幕當天，會於早上8時開始發放入店整理券。官方也提醒，「請不要於店鋪周邊深夜排隊，因無長時間專用的等候區域，為了您的安全，請於當日前來」。

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▲寶可夢中心入場辦法。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢 台灣。點入圖片可放大。）

然而，仍有不少粉絲7日深夜就排隊，隨著人數漸多，工作人員8日凌晨也畫線、整隊，後因到場人數超過官方預測，所以更緊急放上「即使現場排隊也有可能無法領到入店整理券的可能性」公告。而在7時40分左右時，官方則開始清點人數，並向後方粉絲致歉，「在我後面的可能無法領到入店券」。

對此，就有不少粉絲不能接受，紛紛湧入臉書粉專「寶可夢 台灣」抱怨，「讓遵守規則不夜排的人像個白痴一樣」、「官方你有種一點，現場拿大聲公直接喊，昨日參加夜排的一律不准入店！不然規則都喊假的，你官方就是笑話而已」、「公告有說『不要深夜排隊』，卻發券讓夜排的人入場」、「啊不是說禁止夜排，當守規矩的人是智障嗎」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢 台灣）

還有網友無奈遇到黃牛，「夜排黃牛不管理，結果乖乖守規矩的反而進不去，之前的公告是笑話就對了」、「請假來沒拿到整理券就算了，還遇到黃牛向我兜售，一整個不爽」。針對網友抱怨，官方截稿前並未回應。