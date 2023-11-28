　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

112年全國語文競賽　竹市8位選手勇奪全國特優佳績

▲112年全國語文競賽竹市代表隊合照。（圖／新竹市政府提供）

▲112年全國語文競賽竹市代表隊合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

112學年度全國語文競賽日前於高雄市盛大展開，來自全國22縣市2,443位語文菁英各展身手一較高下，新竹市8位選手在激烈競爭下脫穎而出，勇奪全國特優。新竹市長高虹安表示，市府團隊重視語文教育，感謝學校、參賽選手及指導老師的支持與付出，此次獲獎實屬不易，期許選手們持續精實躍進，為竹市爭取最高榮譽。

高虹安表示，竹市府推動語文教育不遺餘力，每年皆舉辦全市語文競賽初賽及複賽，更辦理賽前培訓，盼透過賽前練習及專業指導，讓竹市代表選手精實躍進，於全國賽中展現最佳一面，創下亮眼的成績。語文競賽除可引領語言菁英的養成，更有鼓勵各語言發展、文化向下扎根的立意。

教育處長陳木金表示，全國語文競賽有著語文界奧斯卡之稱，分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5組，參賽選手皆是各縣市的語文菁英，竹市今年共有67位選手參賽，其中8位選手榮獲全國語文競賽特優，分別為國語朗讀國小學生組蔡忻妘、國語朗讀教師組組林子豪、阿美族語朗讀國中學生組張洛嘉、泰雅族語朗讀高中學生組張珞懷、排灣族語朗讀國中學生組鄭丞泰、排灣族語朗讀高中學生組孔姵璇、寫字社會組林容、客家語情境式演說高中學生組范勻瑄。此次獲獎師生們都相當雀躍，也感謝承辦學校關東國小、協辦學校建功國小在今年市賽及全國賽事期間全力協助。

榮獲排灣族語朗讀高中學生組特優的孔姵璇表示，在兼顧高中生課業壓力下，曾一度想放棄語文競賽，感謝賴傳榮老師不辭辛勞地透過視訊教導，並每天耐心陪伴，讓自己能在學習族語的路上堅持不懈。

榮獲阿美族語朗讀國中學生組特優的張洛嘉說，自從國小組榮獲特優後，一度經歷青春期的變聲低潮，但在調整心態後於比賽過程中找到個人特色與核心價值，逐漸得心應手，讓自己更有自信面對接下來的挑戰。

新竹國小蔡忻妘首次參賽就榮獲國語朗讀國小學生組特優，蔡媽媽表示，謝謝李香蘭老師提點和協助，能為竹市爭光，全家都相當雀躍。她說，忻妘為追求更好的表現，總是加倍努力練習，不斷精進自己朗讀的流暢度與音準，創下首次參賽即勇奪全國特優的佳績。

榮獲國語朗讀教師組特優的林子豪第二次參加全國語文競賽，他說，去年曾參加全國賽與特優失之交臂，帶著屢敗屢戰的心情，犧牲假日、午休時間培訓，保持最佳聲音狀態，為的就是在國語文競賽的殿堂獲得至高的榮譽，此次獲獎是莫大肯定，感謝新竹市府團隊的支持與協助，讓自己更有信心繼續往前邁進。

教育處表示，112學年度全國語文競賽由高雄市承辦，比賽地點分在高雄港都三個競賽場地進行，新莊高中競賽區包含演說、朗讀、作文、寫字、字音字形等傳統五大項目，七賢國中為原民族語競賽區，穿著繽紛族服的競賽員將會場妝點成最美麗的競賽區，而試辦本土語文讀者劇場競賽則是在左營國中進行，競賽時以本土語交流對話，營造更真實的語言使用情境。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

ET快訊
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了
高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者全認賠：歡迎入住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

桃市上週增加2流感併發重症　衛生局籲盡速施打疫苗防止重症

業者承租學產地竟擬蓋宮廟　南投縣府：教育部終止租約就撤照

下戰帖邀辯論卻被指抹黑　姚正玉酸陳亭妃畏戰

勞動力發展署「缺工就業獎勵」　助民眾重返職場再領獎勵金

水上鄉路燈活動　認養十盞燈送保溫野餐籃

嘉義大林慈濟持續改善競賽　「品質+精實」主題參賽奪六大獎

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林：侯康勝選也不會回

旅外鄉親回鄉送愛！　雲林土庫啟用專車助長者就醫

國際身心障礙者日　虎頭埤為身心障礙者免費提供100杯東山咖啡

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

桃市上週增加2流感併發重症　衛生局籲盡速施打疫苗防止重症

業者承租學產地竟擬蓋宮廟　南投縣府：教育部終止租約就撤照

下戰帖邀辯論卻被指抹黑　姚正玉酸陳亭妃畏戰

勞動力發展署「缺工就業獎勵」　助民眾重返職場再領獎勵金

水上鄉路燈活動　認養十盞燈送保溫野餐籃

嘉義大林慈濟持續改善競賽　「品質+精實」主題參賽奪六大獎

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林：侯康勝選也不會回

旅外鄉親回鄉送愛！　雲林土庫啟用專車助長者就醫

國際身心障礙者日　虎頭埤為身心障礙者免費提供100杯東山咖啡

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

MAMA／《Smoke》原唱合作《SWF 2》舞台掀高潮！秒被李泳知吐槽：沒揪

周榆修再提君悅「唸簡訊」　侯友宜反問：不是兄弟登山各自努力嗎？

朴恩斌《無人島的Diva》波浪捲太溫柔！造型變化史根本髮型百科全書

史提芬荷伯闌尾破裂緊急手術！　《荷伯報到》喊卡停秀一周

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

桃園資源回收場晚間大火 火場全面燃燒正全力灌救中

駕車這燈號不閃罰1200元

姚正玉單挑陳亭妃下戰帖邀辯論

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林否認

車隊掃街未掛車牌挨轟　蔡培慧：願受罰

防風林驚見野狗啃屍　他遭連開2槍穿胸慘死

買機車給16歲少年友人騎卻自摔身亡判賠56萬

失智男走失4天警果園尋獲送醫

台南自來水管遭挖破　700戶停水搶修近6小時

鎮瀾宮東港平安祈福遶境　東港交通管制看這裡

屏東縣今年檢舉交通違規8.7萬件　5大項目出爐

蔡培慧控贈廚餘桶涉賄　游顥團斥垃圾選舉手法

李全教公布第一支CF廣告

台南楠西區灌溉服務來了！

更多熱門

相關新聞

竹市數位學習深耕有成

竹市數位學習深耕有成

全台最大規模、以教育科技為主題的「2023台灣教育科技展」日前於台北市世貿一館舉辦頒獎盛會，在「推動數位學習績優徵選－優良教案」項目中，新竹國小榮獲新科技國小組特優、南寮國小榮獲自主學習組國小組優選；此外，教育部5G新科技學習示範學校「陽光國小」，日前參加「2023全國VR跨域盃SDGs虛擬實境大賽」亦榮獲第二名佳績。新竹市長高虹安表示，新竹市政府以科技、國際、人文為教育核心價值，落實「新竹好學、智慧治理」施政藍圖，積極推動創新數位教學與友善智慧校園建置，此次竹市學校在台灣教育科技展中大放異彩，是肯定也是

竹市特教美展展出至11/12

竹市特教美展展出至11/12

竹市校園智慧通APP啟動

竹市校園智慧通APP啟動

竹蓮國小多功能活動中心啟用

竹蓮國小多功能活動中心啟用

虎小全國閱讀賽個人全國第一

虎小全國閱讀賽個人全國第一

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面