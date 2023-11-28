112年全國語文競賽　竹市8位選手勇奪全國特優佳績

▲112年全國語文競賽竹市代表隊合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

112學年度全國語文競賽日前於高雄市盛大展開，來自全國22縣市2,443位語文菁英各展身手一較高下，新竹市8位選手在激烈競爭下脫穎而出，勇奪全國特優。新竹市長高虹安表示，市府團隊重視語文教育，感謝學校、參賽選手及指導老師的支持與付出，此次獲獎實屬不易，期許選手們持續精實躍進，為竹市爭取最高榮譽。

高虹安表示，竹市府推動語文教育不遺餘力，每年皆舉辦全市語文競賽初賽及複賽，更辦理賽前培訓，盼透過賽前練習及專業指導，讓竹市代表選手精實躍進，於全國賽中展現最佳一面，創下亮眼的成績。語文競賽除可引領語言菁英的養成，更有鼓勵各語言發展、文化向下扎根的立意。

教育處長陳木金表示，全國語文競賽有著語文界奧斯卡之稱，分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5組，參賽選手皆是各縣市的語文菁英，竹市今年共有67位選手參賽，其中8位選手榮獲全國語文競賽特優，分別為國語朗讀國小學生組蔡忻妘、國語朗讀教師組組林子豪、阿美族語朗讀國中學生組張洛嘉、泰雅族語朗讀高中學生組張珞懷、排灣族語朗讀國中學生組鄭丞泰、排灣族語朗讀高中學生組孔姵璇、寫字社會組林容、客家語情境式演說高中學生組范勻瑄。此次獲獎師生們都相當雀躍，也感謝承辦學校關東國小、協辦學校建功國小在今年市賽及全國賽事期間全力協助。

榮獲排灣族語朗讀高中學生組特優的孔姵璇表示，在兼顧高中生課業壓力下，曾一度想放棄語文競賽，感謝賴傳榮老師不辭辛勞地透過視訊教導，並每天耐心陪伴，讓自己能在學習族語的路上堅持不懈。

榮獲阿美族語朗讀國中學生組特優的張洛嘉說，自從國小組榮獲特優後，一度經歷青春期的變聲低潮，但在調整心態後於比賽過程中找到個人特色與核心價值，逐漸得心應手，讓自己更有自信面對接下來的挑戰。

新竹國小蔡忻妘首次參賽就榮獲國語朗讀國小學生組特優，蔡媽媽表示，謝謝李香蘭老師提點和協助，能為竹市爭光，全家都相當雀躍。她說，忻妘為追求更好的表現，總是加倍努力練習，不斷精進自己朗讀的流暢度與音準，創下首次參賽即勇奪全國特優的佳績。

榮獲國語朗讀教師組特優的林子豪第二次參加全國語文競賽，他說，去年曾參加全國賽與特優失之交臂，帶著屢敗屢戰的心情，犧牲假日、午休時間培訓，保持最佳聲音狀態，為的就是在國語文競賽的殿堂獲得至高的榮譽，此次獲獎是莫大肯定，感謝新竹市府團隊的支持與協助，讓自己更有信心繼續往前邁進。

教育處表示，112學年度全國語文競賽由高雄市承辦，比賽地點分在高雄港都三個競賽場地進行，新莊高中競賽區包含演說、朗讀、作文、寫字、字音字形等傳統五大項目，七賢國中為原民族語競賽區，穿著繽紛族服的競賽員將會場妝點成最美麗的競賽區，而試辦本土語文讀者劇場競賽則是在左營國中進行，競賽時以本土語交流對話，營造更真實的語言使用情境。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導