全聯青森蘋果年銷破3億！當季「蘋果國王、陽光富士」直送來台

▲全聯販售「青森蘋果」預計今年可創造近3億元銷售額。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本「青森蘋果」從生產、摘採到運送，全程高品質嚴格要求，0度C「睡美容覺」就直送台灣，其中青綠色外皮的青森「王林蘋果」，果肉細緻不酸澀，帶有獨特芳香，有「蘋果界國王」之稱。全聯表示與青森縣共同宣傳開賣，預計今年青森蘋果銷售額可達近3億元，超過620萬顆銷售量，可疊超過130座富士山。

▲全聯身為全台最會賣青森蘋果的通路，總經理蔡篤昌（右2）今日與青森縣長宮下宗一郎（左2）、青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人（左1）、青森蘋果小姐共同宣傳。（圖／業者提供）



正值青森蘋果產季，日本青森縣縣長宮下宗一郎、青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人和青森蘋果小姐特地來台，今（12日）與全聯總經理蔡篤昌共同站台，宣傳青森蘋果的世界級美味。

宮下縣長表示，日本蘋果有一半以上來自青森縣，是日本第一的產地，而台灣是青森蘋果最大的出口地，深受台灣朋友的支持與喜愛。現在是青森蜜富士、王林蘋果的季節，香甜美味不管是送禮自用都適合。而加川會長表示，蘋果不只美味，更有助健康與美麗，不論男女老幼都非常推薦享用，希望大家能多多品嘗現在最好吃的青森蘋果。

▲全聯開賣高品質「青森蘋果」，包括「蘋果國王」青森王林蘋果、「陽光富士」青森蜜富士蘋果。（圖／記者林育綾攝）

●「青森蘋果」為何不稱為「日本蘋果」？

全聯總經理蔡篤昌分享，其實像美國、紐西蘭的蘋果都直接以國家來稱呼，不會特地強調產地；不過「青森蘋果」因高標準品質，成為世界級品牌，特別以青森蘋果來強調並做出區別。

青森縣具備得天獨厚的氣候條件，四季分明涼爽，日夜溫差大，日照充足，特別利於蘋果生長。種植出來的蘋果甜脆多汁，去年約產出43萬噸蘋果，總出口量4.2萬噸中大約有7成來到台灣，每年銷台的青森蘋果就有將近3萬噸，顯見台灣人對青森蘋果的滋味情有獨鍾。

▲全聯開賣「青森蘋果」由日本職人悉心契作。（圖／記者林育綾攝）

而全聯販售的青森蘋果，品質更是一等一，由日本職人悉心契作，經農家直採與層層把關，透過高科技設備與人工進行雙重篩選，再經由光感應選果儀器，將相同甜度、著色度選放一起並列出等級，做到品質精準控管。

蘋果排列、裝箱後，出口至台灣前，全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，讓蘋果以類似冬眠的形式，舒服地睡個「美容覺」，維持最新鮮最好吃的狀態直送來台，10天內即從日本直送全聯門市，讓消費者不必出國，就能品嘗到當季最新鮮的青森蘋果。

▲全聯身為全台最會賣青森蘋果的通路，今日與青森縣共同宣傳。（圖／業者提供）

●青森蘋果銷售3億，當季品種優惠

蔡篤昌說，全聯從15年前導入生鮮開始，就有販售日本青森蘋果。如今全聯已經是「全台最會賣青森蘋果的通路」，蘋果也是全聯的「水果三大天王」（蘋果、奇異果、香蕉）之一。

今年全聯整體蘋果銷售業績將突破10億稱霸，其中「青森蘋果」可創造近3億元銷售額，佔比超過2成，預期明年業績可望再成長2成。

▲當季的「青森王林蘋果」擁有黃綠色的外皮，果肉綿密細緻，不酸且帶有獨特芳香，名字有「蘋果界國王」意義。（圖／記者林育綾攝）

當季的「青森王林蘋果」擁有黃綠色的外皮，果肉綿密細緻，果汁豐沛，甜味強，較不酸，帶有獨特芳香，名字有「蘋果界國王」的意義，12/8-12/21單顆特價45-59元。

▲「青森蜜富士蘋果」果皮色澤鮮紅，又被稱為「陽光富士」，口感甜脆，深受消費者青睞。（圖／記者林育綾攝）



另一款「青森蜜富士蘋果」果皮色澤鮮紅，又被稱為「陽光富士」，外型圓潤，切開後常有誘人的結蜜，口感甜脆，深受消費者青睞，12/8-12/21單顆特價49-65元。接近歲末過年時節，全聯也將推出應景蘋果禮盒，滿足民眾送禮需求。