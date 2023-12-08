全聯雙12狂撒折價券！多款民生品買1送1、美式咖啡最低9元囤起來

▲全聯雙12在「PX!GO」小時達、隔日達、分批取都祭出優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

年底就是買到剁手！迎戰雙12購物節，各大超市量販等通路也集結線上資源推出優惠，「PXGo!全聯線上購」在12/8~12/12快閃多重優惠，小時達單筆滿1212元，輸入折扣碼現折120元，還天天狂撒折價神券，另精選多款民生用品「買1送1」，像是衛生紙、牙膏、芽胚白米等都有；「全聯分批取」優惠也祭出囤咖啡好時機，OFF COFFEE 美式換算下來一杯不到14元，使用自帶杯還能省5元，等於一杯只要約9元！

▲指定期間消費滿1212元，結帳輸入折扣碼【DOUBLE12】，立馬折抵120元。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」集結多重優惠，其中「全聯小時達」主打線上線下同價，只要動動手指一鍵下單，最快30分鐘就能把生鮮雜貨送到家，12/8～12/12單筆消費滿1212元，結帳輸入指定折扣碼【DOUBLE12】，立馬折抵現金120元；另有新客首購單筆訂單滿額享7折，最高折150元。

此波也有多款精選商品「買1送1大集合」，包括指定牙膏、洗髮精、抽取式衛生紙、廚房紙巾、芽胚白米、乾拌麵、堅果、多款零食、油切綠茶等飲料，吃的用的都有。凡購買「生活良好」系列商品，消費金額達199元門檻，還有機會抽中價值10萬元的日本旅遊券，日本國內地點不限！

▲全聯OFF COFFEE在分批取推出「30杯組限時下殺」，平均一杯不到14元，若以自帶杯還能再折5元。（圖／全聯提供）



咖啡控也迎來囤杯好時機！「全聯分批取」祭出年度壓軸12/8～12/12單筆累計消費滿1,000元，即可獲得1,200福利點，最高享12%回饋，相當於下殺8.8折。其中「OFF COFFEE」於12/9～12/12推出美式咖啡「30杯組」原價750元，限時降價510元，再加碼贈送400福利點，單一品項每日限量500組，加上福利點回饋換算下來一杯不到14元，使用自帶環保杯還能再省5元，等於一杯美式不到10元就能喝。

而「隔日達」推超狂1212年終盛典，集結各大品牌生活日用品、家電、美妝保養、保健品，祭出最殺折扣，再送多重福利點回饋，1/18前天天單筆消費每滿2000元，贈1600福利點。12/9～12/13限時5天，單筆消費每滿1500元贈1000福利點。

▲全聯隔日達集結各大品牌生活日用品、家電、美妝保養、保健品，祭出最殺折扣。（圖／業者提供）

雙12當天12:00-13:00登峰之時，消費滿千即送12%等值福利點，同時加碼大撒122元神券，消費金額滿1212元即可折抵，購物滿額最高享33%回饋，不限下單筆數，最低0元免運送到家，買多省多。其中購買衛生紙、面紙、廚房紙巾類箱購商品，單筆消費每滿699元，點數豪氣大放送1000點。同步還有歡慶全聯25周年，百萬現金周周抽，單筆消費每滿1000元，即享1次抽獎機會，買越多中獎機會多更多。

●美廉社雙12優惠

美廉社「1212電商購物」推優惠，12/11-12/15會員獨享限時5天，凡於美廉社線上購物「Go美廉」消費，會員點數加碼10%折抵，舉例100元可以點數折10元，1,000元可折100元。

美廉社線上購物也集結多款美妝、3C家電、家用品下殺！像是美容明星商品「ESTEE LAUDER雅詩蘭黛」特潤超導全方位修護露50ml，市價3980元，特價1999元，還送法式休閒旅行袋；而「KOSE 高絲」雪肌精乳液140ml，市價1200元，特價899元。

3C商品類（RASTO）搖滾爵士2.0聲道多媒體喇叭，原價749元，特價499元。而天氣變冷後，禦寒保暖商品也十分熱賣，上元牌鹵素燈電暖器10吋特價790元；「巴頓保羅」可機洗科技羽絲絨被，市價1490元，特價1190元。此外還有多款火鍋、薑母鴨、紅燒羊肉爐、酸菜白肉鍋、麻辣凍豆腐鍋底等優惠。

●家樂福雙12優惠

家樂福12/9-12/10限時2天，也集結線上線下推出「88折回饋」。量販、線上購物單筆消費滿2000元；超市、家速配單筆消費滿888元，都能享有回饋12%，等於現打88折，單筆最高可送出5000元。家樂福量販店與線上購物12/19前，推出多款電暖器滿3000元送200元，並有最低下殺8折起；Apple iPad10代、iPad air同步參加12/9-12/10的「88折回饋」。

消費者還能鎖定12/9~12/12期間，線上購物指定時段（11:00／21:00）可搶「指定品1折券」，從家電、鍋具、寢具、生活用品甚至「iPhone 15」都有機會搶到1折；另有指定品「特殺1212元」、「下殺5折」、「買1送2」等。