　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯雙12狂撒折價券！多款民生品買1送1、美式咖啡最低9元囤起來

▲▼全聯雙12在「PX!GO」小時達、隔日達都祭出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯雙12在「PX!GO」小時達、隔日達、分批取都祭出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

年底就是買到剁手！迎戰雙12購物節，各大超市量販等通路也集結線上資源推出優惠，「PXGo!全聯線上購」在12/8~12/12快閃多重優惠，小時達單筆滿1212元，輸入折扣碼現折120元，還天天狂撒折價神券，另精選多款民生用品「買1送1」，像是衛生紙、牙膏、芽胚白米等都有；「全聯分批取」優惠也祭出囤咖啡好時機，OFF COFFEE 美式換算下來一杯不到14元，使用自帶杯還能省5元，等於一杯只要約9元！

▲▼全聯雙12在「PX!GO」小時達、隔日達都祭出優惠。（圖／業者提供）

▲指定期間消費滿1212元，結帳輸入折扣碼【DOUBLE12】，立馬折抵120元。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」集結多重優惠，其中「全聯小時達」主打線上線下同價，只要動動手指一鍵下單，最快30分鐘就能把生鮮雜貨送到家，12/8～12/12單筆消費滿1212元，結帳輸入指定折扣碼【DOUBLE12】，立馬折抵現金120元；另有新客首購單筆訂單滿額享7折，最高折150元。

此波也有多款精選商品「買1送1大集合」，包括指定牙膏、洗髮精、抽取式衛生紙、廚房紙巾、芽胚白米、乾拌麵、堅果、多款零食、油切綠茶等飲料，吃的用的都有。凡購買「生活良好」系列商品，消費金額達199元門檻，還有機會抽中價值10萬元的日本旅遊券，日本國內地點不限！

▲全聯OFF COFFEE在分批取推出「30杯組限時下殺」，平均一杯不到14元，若以自帶杯還能再折5元。（圖／全聯提供）

咖啡控也迎來囤杯好時機！「全聯分批取」祭出年度壓軸12/8～12/12單筆累計消費滿1,000元，即可獲得1,200福利點，最高享12%回饋，相當於下殺8.8折。其中「OFF COFFEE」於12/9～12/12推出美式咖啡「30杯組」原價750元，限時降價510元，再加碼贈送400福利點，單一品項每日限量500組，加上福利點回饋換算下來一杯不到14元，使用自帶環保杯還能再省5元，等於一杯美式不到10元就能喝。

而「隔日達」推超狂1212年終盛典，集結各大品牌生活日用品、家電、美妝保養、保健品，祭出最殺折扣，再送多重福利點回饋，1/18前天天單筆消費每滿2000元，贈1600福利點。12/9～12/13限時5天，單筆消費每滿1500元贈1000福利點。

▲▼全聯雙12在「PX!GO」小時達、隔日達都祭出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯隔日達集結各大品牌生活日用品、家電、美妝保養、保健品，祭出最殺折扣。（圖／業者提供）

雙12當天12:00-13:00登峰之時，消費滿千即送12%等值福利點，同時加碼大撒122元神券，消費金額滿1212元即可折抵，購物滿額最高享33%回饋，不限下單筆數，最低0元免運送到家，買多省多。其中購買衛生紙、面紙、廚房紙巾類箱購商品，單筆消費每滿699元，點數豪氣大放送1000點。同步還有歡慶全聯25周年，百萬現金周周抽，單筆消費每滿1000元，即享1次抽獎機會，買越多中獎機會多更多。

●美廉社雙12優惠

美廉社「1212電商購物」推優惠，12/11-12/15會員獨享限時5天，凡於美廉社線上購物「Go美廉」消費，會員點數加碼10%折抵，舉例100元可以點數折10元，1,000元可折100元。

美廉社線上購物也集結多款美妝、3C家電、家用品下殺！像是美容明星商品「ESTEE LAUDER雅詩蘭黛」特潤超導全方位修護露50ml，市價3980元，特價1999元，還送法式休閒旅行袋；而「KOSE 高絲」雪肌精乳液140ml，市價1200元，特價899元。

3C商品類（RASTO）搖滾爵士2.0聲道多媒體喇叭，原價749元，特價499元。而天氣變冷後，禦寒保暖商品也十分熱賣，上元牌鹵素燈電暖器10吋特價790元；「巴頓保羅」可機洗科技羽絲絨被，市價1490元，特價1190元。此外還有多款火鍋、薑母鴨、紅燒羊肉爐、酸菜白肉鍋、麻辣凍豆腐鍋底等優惠。

●家樂福雙12優惠

家樂福12/9-12/10限時2天，也集結線上線下推出「88折回饋」。量販、線上購物單筆消費滿2000元；超市、家速配單筆消費滿888元，都能享有回饋12%，等於現打88折，單筆最高可送出5000元。家樂福量販店與線上購物12/19前，推出多款電暖器滿3000元送200元，並有最低下殺8折起；Apple iPad10代、iPad air同步參加12/9-12/10的「88折回饋」。

消費者還能鎖定12/9~12/12期間，線上購物指定時段（11:00／21:00）可搶「指定品1折券」，從家電、鍋具、寢具、生活用品甚至「iPhone 15」都有機會搶到1折；另有指定品「特殺1212元」、「下殺5折」、「買1送2」等。

ET快訊
「海溝女神」火辣照曝！　製台灣男子圖鑑騙上百人
快訊／機場採檢首見！　陸入境10多歲男童染黴漿菌
快訊／鍾沛君首開庭現身！　將對質朱學恒
3歲女童被虐打慘死！　渾身傷+腦水腫...父母：她太皮
炎亞綸「性侵脫身首發文」！一排藍勾勾按讚　還背2罪入獄關鍵曝
五月天結果未出爐　陸歌手先慘了！演唱會「1舉動」遭罰
爸、弟「都看過她A片」反應曝！　吳夢夢偷哭：最困擾1事

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

這桶太欠吃！超商開賣「巨大布丁」　爽吃大容量布丁＋超濃焦糖醬

全聯雙12狂撒折價券！多款民生品買1送1、美式咖啡最低9元囤起來

限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

【廣編】最時尚New York City降落中山區！Hot Girl Discount舉辦首次快閃限定店 

年末新春聚餐加入「這威」！歡樂時光更精彩

法式浪漫！蘇格登限量臻選原酒邂逅夏多內桶

【廣編】「FIN好菌補給飲」獲飲食界奧斯卡年度十大美味新品　迎雙12下單2箱享限時優惠

今天揪團衝了！　速食店「12塊炸雞桶下殺7折吃」剩5天

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

這桶太欠吃！超商開賣「巨大布丁」　爽吃大容量布丁＋超濃焦糖醬

全聯雙12狂撒折價券！多款民生品買1送1、美式咖啡最低9元囤起來

限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

【廣編】最時尚New York City降落中山區！Hot Girl Discount舉辦首次快閃限定店 

年末新春聚餐加入「這威」！歡樂時光更精彩

法式浪漫！蘇格登限量臻選原酒邂逅夏多內桶

【廣編】「FIN好菌補給飲」獲飲食界奧斯卡年度十大美味新品　迎雙12下單2箱享限時優惠

今天揪團衝了！　速食店「12塊炸雞桶下殺7折吃」剩5天

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員！夫怒求償200萬　法官依財力判賠40萬

鄭家純「渾圓半球全露」婚後難得大尺度！試穿泳裝…火辣更衣間畫面瘋傳

購屋「免頭款」引熱議　建商另提「最有感」方案

港珠澳大橋15日開放旅遊　全程140分鐘

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

快訊／郭倍宏曝「高市府公文」控訴遭監控　批行政機器介入選舉

台灣精品獎獲獎企業可參加廣宣、數位行銷、通路媒合等

快訊／機場採檢首見！自陸入境10多歲男童染黴漿菌　羅一鈞曝病況

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

崑大視訊系X岸內影視基地產學簽約　帶動南部影視量能

鬆獅聽爸咳嗽努力爬床關心　媽吃醋：換我都沒有反應QQ

消費熱門新聞

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

全聯4款新甜點「蔡依林親監製」

年末醫師醫師推薦小資族變美療程

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

超商限時3天9大品項買1送1！

爆紅淋醬！好市多會員大讚必買

各大通路最新激省優惠懶人包！

高CP一年僅一檔韓星認證黃金保養

超商今天美式、拿鐵買6送6！

速食店12塊炸雞桶下殺7折吃剩5天

歡慶中華隊3連勝！4大超商優惠快看

超商最新威士忌拿鐵送約翰走路杯塞

超商限時特大美式、珍奶「只要30元」

韓妞來台瘋搶「歐膩香」！

更多熱門

相關新聞

超商限時特大美式、珍奶「只要30元」

超商限時特大美式、珍奶「只要30元」

「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」今（8）日晚間將在台北大巨蛋上演經典「台日對決」，超商也祭出一系列優惠幫中華隊加油打氣，像是有特大杯美式3杯100元、珍珠奶茶3杯100元等豐富優惠品項，還能搭配滿額立折活動，最高可現折160元，買越多省越多。

飲食界奧斯卡出爐　「FIN好菌補給飲」獲年度十大美味新品

飲食界奧斯卡出爐　「FIN好菌補給飲」獲年度十大美味新品

全聯4款新甜點「蔡依林親監製」

全聯4款新甜點「蔡依林親監製」

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

網購加碼回饋炒熱雙12　登記送好料免費吃

網購加碼回饋炒熱雙12　登記送好料免費吃

關鍵字：

雙12全聯美廉社家樂福咖啡優惠買一送一

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面