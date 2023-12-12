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全聯衛生紙囤起來！買1送1、買6串現折100元　多款清潔用品下殺

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期，12/21前多款衛生紙、紙巾類殺品下殺，還有任6串現折100元等優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出「衛生紙小學堂」活動，12/21前多款衛生紙、紙巾類殺品下殺，還有任6串現折100元等優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

年底囤一波！全聯「衛生紙小學堂」重磅回歸，12/21前祭出多款衛生紙類用品下殺，在實體門市購買全店衛生紙、面紙、廚房紙巾，享單筆「任6串現折100元」，任3串再贈500福利點回饋，挑戰市場最低價。另有多款個人清潔用品也推出買1送1、買2件優惠，再搭上Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》聯名商品換購，趁這波囤貨與換購一次購足。

全聯推出「衛生紙小學堂」，在12/21前於實體門市購買衛生紙、面紙、廚房紙巾，享單筆任6串現折100元，可累折；持會員（福利卡）購買指定三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串再加贈500福利點，可累贈。

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期，12/21前多款衛生紙、紙巾類殺品下殺，還有任6串現折100元等優惠。（圖／業者提供）

▲全聯12/21前多款衛生紙下殺，還有任6串現折100元等優惠。（圖／業者提供）

全聯推薦獨家「怡柔三層抽取衛生紙100抽x12包」特價149元，12/21前買6串享現折100元外，再加贈1000福利點，平均每串只要115.67元，每抽只要0.097元，挑戰市場最低價。另一款獨家「蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙 100抽x10包」特價238元，還享「買1送1」。

而每包120抽的「春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙12包」特價182元，12/21前買6串同樣享折百及福利點優惠，平均每包只要12.39元；「CONSOFY三層抽取衛生紙24包」特價365元，12/21前一次買6串，每包也只要13.82元。

12/16～12/17再搭配每周六日加碼8%回饋，會員於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點。

除了衛生紙，即日起至12/21同步推出「個人清潔用品」優惠，單筆每滿299元，現折30元。還祭出多款「買1送1」和「2件優惠」商品。像是「高露潔360度齒縫潔淨牙刷（3入）」買1送1；高露潔抗敏專家抗敏感漱口水、德恩奈深層潔淨漱口水、美吾髮漢方賦黑逆齡系列洗髮精，都有買1送1。

其他像是「逸萱秀香氛精油修護洗髮精」單瓶179元，2瓶298元，平均每瓶149元；「妮維雅煥膚柔嫩奇肌雙管精萃凝乳200ml」單瓶499元，2瓶679元，再享現折60元，平均每瓶309.5元。

▲全聯與Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》聯名，推出時尚實用小物。（圖／業者提供）

不只省荷包，全聯也在同檔期攜手Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》，推出2款實用小物加價換購，包括充滿時尚感的「秒收多用袋」、少女心噴發的「真空附匙保溫罐」，2/22前凡購買個人清潔、棉製品，單筆每滿199元，即可加價119元～249元換購商品一個，讓影迷鐵粉們囤貨、換購一次滿足！

●美廉社雙12優惠

美廉社「1212電商購物」推優惠，即日起至12/15，會員於美廉社線上購物「Go美廉」消費，會員點數加碼10%折抵，舉例100元可以點數折10元，1000元可折100元。

美廉社線上購物也集結多款美妝、3C家電、家用品下殺，像是美容明星商品「ESTEE LAUDER雅詩蘭黛」特潤超導全方位修護露50ml，市價3980元，特價1999元，還送法式休閒旅行袋；另「KOSE 高絲」雪肌精乳液140ml，市價1200元，特價899元。

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