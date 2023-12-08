全聯韓國麝香葡萄下殺！爆紅「日韓荷夯物」一次收編限時優惠

▲全聯日韓超夯生鮮食材、荷蘭風甜點限時優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯集結超夯「日韓荷夢幻單品」祭出超甜優惠價，幫消費者省一大波！像是精品級「韓國麝香葡萄」在雙12檔期12/9-12/17期間，推出單盒優惠359元，預計掀起一波搶購風。還有先前引發暴動的「北海道生干貝」、爆紅的「荷蘭風牛奶鬆餅」也都優惠。

▲業者表示，精品級韓國麝香葡萄飽滿碩大，甜度可達16度以上。（圖／業主提供）

全聯表示，精品級韓國麝香葡萄飽滿碩大，翠綠的色澤，宛如樹上的綠寶石，果肉清脆，甜度可達16度以上，今年已賣出超過6萬盒，而雙12大檔趁勢追擊，12/9-12/17推出單盒450g原價399元，特惠價359元，期間限定3萬6千盒。

▲全聯開賣韓國麝香葡萄，特惠價359元，限時限量3萬6千盒。（圖／業者提供）

而曾經引發婆媽暴動的日本夯物「北海道生干貝」，來自北海道純淨海域，取肉後急速冷凍，Q彈細緻鮮甜，為生食等級干貝，由北海道原裝進口，1盒原價1599元，雙12期間12/9-12/12「下殺76折」，促銷價1212元，每盒約31-35顆，等於每顆不到40元，全台限量1萬4千盒。

▲「北海道生干貝」每顆不到40元。（圖／業者提供）

鹹食飽足一番後，也推薦來點甜點收尾，全聯曾爆紅的「荷蘭風牛奶鬆餅」充滿奶蛋香，用直火慢烤香味四溢，搭配鮮奶油、果醬，充滿儀式感，12/9-12/12單包原價199元，特價169元。趁這波雙12限時優惠，「日韓荷」最夯生鮮食材及甜點一次收編，十分划算。

▲爆紅的「荷蘭風牛奶鬆餅」此波12/9-12/12 特價169元。（圖／業者提供）

●美廉社雙12日本豪華鮮食優惠

另外，美廉社線上購物「Go美廉」也推出雙12優惠，像是鍋物、燒肉系列也是熱門商品，在家聚會開鍋、開烤免出門，方便省時，其中「和牛超海派組」市價4060元，特價1488元，等於下殺36折，一次吃的到6種和牛，包含熊本和王頂級A5和牛、熊本和王頂級A5骰子牛、日本A5和牛漢堡排、澳洲金牌鳳凰和牛、澳洲金牌鳳凰極品和牛骰子、美國自然牛和牛霜降等，煎烤煮炸一次滿足。

其他還有「極饗豪華火鍋組」8件組，包括日本北海道干貝、超大無毒白蝦仁、台灣極鮮白蝦、澳洲金牌鳳凰極品和牛、西班牙頂級霜降松阪豬、高級牛板腱肉片、鮮凍金目鱸魚清肉、正澎湖手工花枝丸等8件組合魚、蝦、肉，海陸總匯一次擁有，12/26前一組只要1090元免運費。

▲美廉社「極饗豪華火鍋組」8件組，一組優惠1090元。（圖／業者提供）



若喜歡經典台為，則推薦「蔡爸爸的私房菜經典鍋湯物」，有傳統薑母鴨、紅燒羊肉爐、酸菜白肉鍋、麻辣凍豆腐鍋底等，四盒一組720元，平均每盒只要180元。12/11-12/15會員還能以點數加碼10%折抵，舉例100元可以點數折10元，1000元可折100元，以此類推，趁雙12買起來最划算。