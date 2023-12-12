福斯部分重心轉到中國　募3千中國工程師研發電動車

▲福斯汽車。（圖／路透社）



文／中央社上海12日電

德國福斯汽車在中國建立一支由3000名中國工程師組成的團隊投入電動車研發、設計。分析認為，福斯汽車的目標是趕上中國電動車製造商的速度和效率，擴張在中國的業務規模，並出口到歐洲。

據紐約時報、德國之音報導，數十年來，德國福斯汽車（中國稱大眾汽車）一直依賴德國籍工程師為中國市場設計汽車，如今卻開始轉向，招募約3000名的中國工程師組成團隊，其中包括從福斯汽車位在中國其他地區業務部門調來的數百名工程師，他們將在合肥的福斯工業園區，投入電動車研發與設計。

分析指出，這是福斯汽車「在中國，為中國」（In China For China）的戰略之一。

中國是全球最大的汽車市場，也是福斯汽車最大的市場，福斯此舉的目標是趕上中國電動車製造商的速度和效率，因為在過去一段時間，中國品牌在中國汽車市場的市占率快速成長，導致以製造燃油車的福斯，在中國的銷量大幅下滑，而電動車銷量不到全國的3%。

另一方面，由於中國官方支持國產電動車並提供資金挹注，使中國製造商新建工廠速度大幅提升，然而產能過剩造成供過於求而引發價格戰，導致電動車價格大幅下跌。同時，福斯也正在尋求縮減來自於歐洲的勞動力、汽車零組件成本過高的依賴。

在這樣的背景之下，福斯希望從多方面降低成本，以確保電動車的價格有競爭力。因此，也正計畫在未來幾週內於合肥開始生產新車款，之後不但在中國銷售也會出口到歐洲。

報導指出，福斯和中國汽車製造商已開始在中國建設全新的工廠用以生產電動車。同時，福斯汽車收購了中國電動車製造商小鵬汽車4.9%的股份，同時分別與中國科技公司地平線機器人（Horizon Robotics） 、中國智慧技術供應商中科創達（ThunderSoft）合資成立公司。

福斯合肥工廠首席技術長在報導中稱，「真正最具潛力的是在地化，是實現100%零件中國在地化」。

報導並形容位在合肥的廠區如同福斯的第2個沃佛斯堡（Wolfsburg），但和位在德國的總部有非常大的區別，「這裡的人只思考電動車和軟體，並且效率比總部的員工更高，也更便宜」。（編輯：曹宇帆）1121212