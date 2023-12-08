小鵬汽車：福斯50億元入股已完成　雙方共研純電車獲重大進展

▲小鵬汽車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車廠小鵬汽車7月26日宣布將與德國老牌車廠福斯汽車（Volkswagen）合作，並於12月6日證實，福斯50億元的入股已經完成，雙方共同開發的純電車起得了重大進展。。

小鵬汽車6日在港交所公告，已向福斯汽車（大眾汽車）的聯屬公司Volkswagen Finance Luxemburg SA成功發行了9407.93萬股A類普通股，佔完成交易後小鵬汽車已發行及外流通的股本總額的約4.99%。

小鵬汽車在公告中提到，本交易每股美國存託股的購買價格為15美元（根據每股美國存託股代表兩股A類普通股以及7.8096港元兌換1美元的匯率計算，相當於每股A類普通股58.6港元），所認購股份的總價約為7.06億美元，扣除相關成本及開支後，小鵬汽車所得款項淨額約為7.05億美元（約合人民幣50億元）。

小鵬汽車還說，他們和福斯汽車共同開發的兩款B級純電動車車型取得了重大進展，該項目可行性研究已取得正面結果並已完成，「雙方正在積極評估在智慧電動車技術方面更深入的策略合作。」

▼小鵬汽車創辦人何小鵬與福斯中國區業務CEO貝瑞德（Ralf Brandstatter）的合照。（圖／翻攝微博）

