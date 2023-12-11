檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

▲日前有民眾機車停家門口被連續檢舉，連收12張紅單還扣照。（圖／翻攝自TikTok）

記者李姿慧／台北報導

檢舉亂象頻傳，交通部與警政署對16項現行可勸導免舉發違規，訂定審查認定原則，其中違規臨停上下客貨未妨礙人車通行，民眾檢舉要提供包括臨停上下客、貨照片或影像，臨停到駛離未滿3分鐘照片或影片，以及妨礙他人通行照片或影像等3證據，否則不受理，即便有提供，若審核確認無影響人車，將勸導不舉發。

現行依據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條規定，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，可予以勸導不舉發，其中包括汽車因上下客、貨違規臨停但妨礙其他人車通行，汽車在紅綠燈變換時未能及時停車導致前懸部分伸越停止線，深夜0到6時違停等，都屬微罪可勸導免舉發，不過民眾也可檢舉。

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不過因近來檢舉魔人再現，違停檢舉量暴增，導致民怨不斷，經交通部與內政部警政署討論，基於執行標準一致化考量，交通部也發函警政署針對可施以勸導免予舉發之違規態樣，研訂具體認定原則，由內政部警政署函送各警察機關作為執法依據。

其中針對違規臨停上下客貨未妨礙人車通行，民眾若檢舉，則明定要提供3證據，包括臨停上下客、貨照片或影像；臨停到駛離未滿3分鐘影片或照片，照片包含停車和駛離畫面；以及有明確妨礙他人通行照片或影像，若未提供者，將不予處理，另若有提供檢舉證據，則需審查是否符合3證據規定後，再審核是否有妨礙其他人車通行，如果不妨礙人車通行，則採勸導不舉發。

▲檢舉臨停上下客貨審查認定原則。（圖／台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾）

交通部部公共運輸及監理司受訪時表示，警察機關受理檢舉審核是否可施以勸導免舉發，本來各警察局都有相關執行標準，警方以前實務受理檢舉，就有規定證據要齊全，針對不管民眾檢舉或警方稽查，警政署和交通部考量要有一致性的審核認定原則，因此彙整各地警察實際實行做法並訂出一致化原則。

至於要提供臨停上下客貨停車到駛離未滿3分鐘影片或照片，交通部表示，該停車未滿3分鐘是現行法規對「臨時停車」的定義，保持立即行駛狀態，並非規定檢舉影片時間的長短，檢舉民眾臨時停車需舉證停車到駛離的照片或影片。