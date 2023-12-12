北市中山區百億地主猝逝引子女鬩牆　長子誣告小妹遭判10月

▲北市民權東路二段的福全醫院已停業。（圖／翻攝Google Map）

記者黃哲民／台北報導

被稱為北市中山區神秘大地主的福全醫院林家，在第二代掌門人林賢喜2014年車禍猝逝後，第三代長子和2個妹妹為號稱上百億元的遺產陷入訴訟漩渦，其中長子告小妹於2014年盜蓋他印章辦理父親生前貸款的連帶保證、涉犯偽造文書等罪嫌，小妹獲不起訴確定，反告大哥涉嫌誣告，台北地院審結，判長子10月徒刑，可上訴。

據悉，福全林家第一代在北市萬華經商發跡，林賢喜於1970年代在北市民權東路和吉林路口創辦福全醫院擔任院長，以洗腎、呼吸治療等項目為主，逐漸轉型熱門的醫美項目，並多角化經營老人養護所等機構，林賢喜賺了錢就買房地產、只進不出，主要集中於北市松江路到吉林路之間的民權東路上，另於雙北多處精華地段也有許多不動產。

林賢喜於2014年3月8日在北市西門町徒步闖紅燈，遭綠燈直行的機車騎士撞倒，送醫因頭部重創不治，享壽88歲，他猝逝留下號稱130多億元遺產，若按月收租，每月可進帳2600多萬元，更盛傳林家人全部房產權狀、地契疊起來厚達60公分，因林賢喜生前作風低調，又被稱為北市中山區神秘大地主。

但龐大遺產使林賢喜3名子女陷入將近10年的爭產內戰，林賢喜過世後，福全醫院隨即永久停業，閒置的原址大樓也引發林賢喜3子女和堂兄弟姊妹訴訟，林賢喜3子女名下房產還傳出因欠貸款而被查封法拍的波折。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於林賢喜長子告小妹於2014年5月8日，勾結銀行人員盜蓋他的印章，將他列為父親生前貸款1.9億餘元的連帶保證人，涉犯偽造文書等罪嫌，但檢方偵辦5年歷經2次不起訴被發回續查，最終將小妹不起訴確定，長子聲請法院交付審判，今年（2023年）4月也被駁回聲請確定。

小妹提起自訴反擊，指稱父親猝逝後，須盡快處理福全醫院停業資遣員工、與往來廠商辦裡結算等事宜，急著用錢，但銀行要求3名子女以繼承人身分一併列為連帶保證人，才可動用父親生前向銀行申辦的1.9億餘元循環貸款支應，所以相約在她的公司辦理契約變更跟對保手續。

小妹強調，她和大哥與大姊都到場，銀行人員也當面見證大哥親筆簽名，「他（大哥）明明在場，大家都有看到他，他卻說他不在場，說我去偷他的印章，偷蓋貸款的契約，告我偽造文書！」辦完手續，大哥還招待大姊與銀行人員吃中飯。長女和銀行人員出庭也證實小妹說法無誤。

長子不認罪，堅稱自己當天去銀行的分行單獨辦理父親貸款契約展延手續，沒授權任何人在連帶保證書用印，大妹跟小妹及銀行人員與他有利益衝突、說詞不實。法官認為證人甚多，對於重要過程敘述一致，長子執意提告，使小妹無端蒙受訴訟之累更耗費司法資源，依誣告罪判刑10月，可上訴，若就此定讞，須服刑。

不過小妹也因在父親過世後2天，隱瞞銀行逕自動用本案循環貸款1億元，被起訴涉犯《銀行法》等罪嫌，小妹抗辯動支貸款前已徵得兄姊同意，法官認為這筆貸款非林賢喜的遺產，銀行人員看新聞才知林賢喜死訊，小妹騙了銀行，一審依偽造文書罪判刑3月，二審改依《銀行法》詐欺銀行罪判刑1年8月、緩刑3年，須支付公庫100萬元，上訴最高法院審理中。