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為請拘票亂掰案情！北市偵查佐偽造檢舉筆錄　遭羈押禁見理由曝

▲台北市刑大王姓偵查佐偵辦槍械、毒品案件涉嫌捏造不實筆錄向桃園地檢署與地院聲請拘票與搜索票，桃園地院今天裁定羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北市刑大王姓偵查佐偵辦槍械、毒品案件涉嫌捏造不實筆錄向桃園地檢署與地院聲請拘票與搜索票，桃園地院今天裁定羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市刑警大隊王姓偵查佐偵辦槍械、毒品案件時，涉嫌便宜行事捏造不實檢舉筆錄，分別多次向桃園地檢署、地院聲請拘票與搜索票，藉以提高檢察官發票機率，經桃園地檢署指揮廉政署搜索王員辦公處所與住家後查扣相關證物，桃檢今（7日）向桃園地院聲請羈押，桃園地院認為本案仍有共犯未到案，認有羈押之必要，應予羈押並禁止接見、通信。

桃檢調查，55歲的王姓偵查佐於昨（6）日上午經桃園地檢署檢察官指揮法務部廉政署、警政署政風室、北市刑大等人員，搜查王姓偵查佐辦公處所與住家，當場查扣公務電腦、隨身碟等證物，經檢察官複訊後認為涉嫌重大，向桃園地院聲請羈押。

據指出，王姓偵查佐日前在聲請拘票、搜索票過程，疑似為了便宜行事，竟竄改檢舉人檢舉的內容，並捏造不實之事證，讓被檢舉人犯罪事證更加明確，相對提高其核票機率，桃園地檢署檢察官複訊時認為還有其他共犯未到案，因此向法院聲請羈押。

桃園地院今天上午召開聲押庭，針對王姓偵查佐案裁定羈押，並禁止接見通信，院方指出，王姓偵查佐經法官訊問，坦承大部分犯罪事實，犯罪嫌疑重大，此外，本案尚有共犯未到案，目前尚在偵查階段，需要時間釐清報告王姓偵查佐經手之案件，有串供、滅證之虞，法官裁定應予以羈押，並禁止接見、通信。

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