台灣中油直營池上加油站　獲環境部全國特優、特色公廁獎

▲台灣中油公司直營池上加油站榮獲環境部全國特優、特色公廁獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為提升全台公廁環境衛生潔淨品質，環境部舉辦112年「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，並邀請專家學者進行為期3個月實地考評作業，結果出爐，台東縣內「台灣中油公司直營池上加油站」脫穎而出，榮獲「加油站類-南區特優獎」及「特色公廁獎」，縣長饒慶鈴指派環保局頒贈紅榜恭賀。

環保局指出，此次評比由環境部依民眾常使用的公廁類別與經營型態，分為加油站、交通場站、超商、觀光遊憩及特色公廁獎等5大類，評分指標以「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」等四大面向，並由公廁管理單位及地方政府推舉轄內優質公廁參選，再由環境部特聘請專家學者實地考評，其中除基本環境乾淨程度項目外，也納入友善設計、省水節能、企業社會責任、多元友善等永續環保項目。經過為期3個月的全台實地考評，最後決選出全國績優公廁共37處，台東縣「台灣中油公司直營池上加油站」平日即注重站區公廁維護管理工作，榮獲112年「我家的公廁超級讚」加油站類-南區特優獎及特色公廁獎2項大獎。

環保局進一步說明，再次感謝公廁管理夥伴們的協力合作，共同推廣公廁潔淨品質促進環境衛生，也呼籲民眾落實「如廁禮儀4+2+2」，也就是上廁所時，應該要「瞄準、沖水、洗手、甩三下」4個動作、「洗手檯隨手擦、有毛髮自己撿」2件事，以及「別讓髒污留下、要讓下一位敢上廁所」2個體貼，將維持優質公廁環境成為習慣。