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台東「雙銀奇遇記」創新合作試辦計畫　盼推動在地共生社區

▲「雙銀奇遇記」創新合作試辦計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府與社團法人台東縣友善關懷協會－台東市豐里據點及MUJI無印良品台東門市合作試辦計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣府社會處與社團法人台東縣友善關懷協會－台東市豐里據點及MUJI無印良品台東門市合作，於今年9月至12月間，在財團法人台東縣私立柏林老人養護中心舉辦4場「雙銀奇遇記」創新合作試辦計畫，希望能推動在地共生社區，提升雙方社會參與度，並打破藩離，共好共融。

社會處指出，每場活動皆由豐里據點10位長者為活力流行舞蹈揭開序幕，並與10位柏林老人養護中心長者一同舞動，現場並進行有趣的互動遊戲，歡笑聲不絕於耳，活動中亦帶領長者參觀社會處實(食)物銀行「夢享柑仔店」行動車以及展現高齡志工精神的「爺奶咖啡車」，讓長者了解到不同的縣政服務；MUJI無印良品台東門市講師教導據點及機構長者共同進行手作課程，並於聖誕節前夕贈送長輩保暖襪，讓每位長輩都能感受到節日的喜悅，另考量台東地形狹長、鄉鎮距離遠，全台唯一的行動服務車亦到場讓長者享受購物的新奇及樂趣，行動服務車本身也是TTPush特約店家，長輩可用蒐集到的台東金幣於行動服務車進行購物。

社會處長陳淑蘭補充說明，這是一項具有意義的計畫，今年度全縣共計有12家老人福利機構、二百多處社區照顧關懷據點及文化健康站，而截至112年10月止，全縣65歲以上長者計有4萬716人，老人人口比率為19.24％。高齡社會的環境下，除縣府挹注相關老人照顧服務外，若能翻轉高齡者照顧的「照顧者vs.被照顧者」、「支持者vs.被支持者」的依賴與斷裂觀念，改變為相互照顧與互惠支持的平等與互惠觀念，才能永續落實高齡友善環境的施政目標。

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