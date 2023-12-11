店員結完帳「不會說謝謝」　他嘆時代不一樣了！網噴：領鳥薪水

▲原PO不滿店員沒向他說「謝謝」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

在台灣當店員真的難為了！一名網友表示，他去的超商、飲料店與加油站消費時，店員都沒向他說聲「謝謝」，讓原PO一秒玻璃心開嗆「時代不一樣了。」結果討拍變討罵，全場網友噴「謝謝是給值得的人，看來你不配」、「人家賣的是商品，不是服務，除非你給服務費」。

一名網友在臉書《匿名公社》抱怨，現在服務業與以前差很多，而原PO之所以這麼認為，是因為他去超市、加油站、飲料店消費，發現結帳找零時，「店員都不會說謝謝！」

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對此，原PO忍不住發牢騷，「這種人不適合做服務業的人也在請，時代不一樣了。」

該篇抱怨文曝光後，反變討罵文，網友一致開噴「一定是你口氣很差，或是你帶屎吧，不然店員都會說的」、「你才應該說謝謝...87」、「你給他服務費了嗎？笑死」、「很多客人也不會說謝謝，真不知道是怎麼教的」、「謝謝是給值得的人，看來你不配」、「人家是零售業，誰跟你服務業了」、「領那個鳥薪水！有店員肯來上班就要謝天謝地了」。

也有網友跳出來緩頰，「現在這個低薪時代，就不要計較了，根本請不到人，老闆也不會開除員工的，只要會呼吸會動，應該都可做服務業吧？」