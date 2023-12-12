台美貿易談判有進展　鄭文燦：一塊塊堆疊達成更大的效果

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

政府近來積極推動與美國貿易的貿易倡議協議，但外界質疑，台美21世紀貿易倡議不僅無法進入關稅協商，且內容僅對美國有利。對此，行政院副院長鄭文燦12日表示，台美經貿談判非常有進展，涵蓋面逐漸擴大，行政院政務委員鄧振中也提到不排除擴及關稅議題，「希望能一塊塊堆疊起來，達成更大的效果，每一步都需要努力、需要全力以赴」。

鄭文燦12日出席台北101跨年煙火記者會時受訪說，美國貿易談判代表戴琪最近也針對重要的貿易夥伴是不是要推動自由貿易協定FTA的方向，做了比較正面的態度表達，行政院經貿辦鄧振中政委也表達，台美21世紀貿易倡議已經完成5項協議，包括通關便捷化等，現在正在進行第二階段，議題涵蓋面又更多了，包括農業等等。

「我想我們跟美國之間的經貿談判目前是非常有進展。」鄭文燦強調，與美國之間貿易談判的涵蓋面也逐漸擴大，鄧政委提到，不排除關稅的議題。在互相豁免、避免雙重課稅方面的協定，美國眾議院已經通過委員會審查，如果進入院會審查過後，將會對企業或個人避免雙重課稅也會有幫助。

鄭文燦說，台美之間在經貿談判是很有進展的，希望能一塊塊堆疊起來，達成更大的效果，「每一步都需要努力、需要全力以赴」。