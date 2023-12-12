SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍、綠兩黨戰火

▲SRF進駐觀音惹議，鄭文燦為黃世杰站台指出是「政治炒作」，掀藍、綠兩黨戰火。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園立委選戰，第二選區國、民兩黨立委參選人涂權吉、黃世杰，因 SRF(大型固體再生燃料)發電廠進駐觀音，及行政院副院長鄭文燦指稱是藍營「政治炒作」引發兩陣營再度交火。桃園市議會國民黨團執行長、市議員徐玉樹11日指出，民進黨睜眼說瞎話，當SRF爆發爭議，很多疑問陸續被揭發。

徐玉樹說，當時桃園市府經發局上簽報告會議記錄，時任市長的鄭文燦簽核「如擬」，並趕在市長卸任前兩天讓第三家廠商入園，甚至還發生尚未入園就先取得建照，引發外界質疑？如今，到了選舉倒數階段，黃世杰廣發抹黑文宣，直指涂權吉、吳進昌議會問政根本不挺觀音人的健康，沒有用力監督桃園市政府，但事實正好相反，本次定期大會，國民黨團涂權吉、吳進昌及牛煦庭等多名市議員就接力為觀音人健康把關。

黨團副召集人、市議員李柏坊表示，黃世杰抹黑文宣時間軸提到，11月15日換涂權吉議會質詢，「張善政沉默以對，毫無回應」，根本不是事實，因為早在前兩天，也就是11月13日牛煦庭總質詢就嚴厲斥鄭市府針對SRF設廠前嚴後寬，根本是「賣鄉賊」，呼籲張市府從嚴辦理。

▲SRF進駐觀音，涂權吉表示，國民黨強烈反對。（圖／涂權吉臉書提供）

當時從市長張善政、經發局張誠、法務局長賴彌鼎都有清楚回應，新聞也大幅報導，證明真正守護觀音民眾健康的才是國民黨，惡意抹黑說法不但重傷黃世杰選情，臉上也掛不住面子。

黨團副召集人、市議員朱珍瑤也說，鄭文燦再三重申，如果真的評估設廠有空汙，請桃園市府否決，這樣心態才最可惡，因為簽准入園許可是民進黨執政的經濟部，現在撇清責任，要國民黨張善政市府來扛，三家SRF廠有廠商進場施工，屆時出現無法履約的法律責任，可能衍生國賠事件，「張市府絕對不是沉默以對，而是尋求智慧解決」，

黨團副召集人、市議員徐其萬認為，民進黨指責吳進昌議會問政根本不挺觀音人的健康，更凸顯荒唐與荒謬，任何觀音人都知道，是吳進昌帶頭反對SRF進駐觀音，也因為爆發爭議，讓媒體開始探討SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業者也享補貼獎勵，還被環團批評「假綠能」。

立委候選人、市議員涂權吉及吳進昌抨擊，觀音3座SRF，根本就是3座焚化爐，不法業者產品，燒出超標57倍戴奧辛，「根本假SRF之名、行焚化爐之實」，過去政府擔心戴奧辛風險，所以嚴管焚化爐，現在拿垃圾「變」出來的SRF到鍋爐與電廠燒，卻沒升級戴奧辛的管控，媒體更揭露全台各縣市都看到搶蓋SRF，背後帶來可觀的利潤。

行政院副院長鄭文燦10日為民進黨立委參選人黃世杰站台，再度強調他在桃園市長任內，大型固體再生燃料（SRF）發電廠1張環保許可證都沒發，如果真的評估設廠有空汙，請桃園市府否決，別再政治炒作，掀起藍綠兩黨相互重批。