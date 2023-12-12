張善政曾說全力支持台積電設廠　鄭文燦：有困難就共同解決

▲行政副院長鄭文燦。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電宣布不進駐桃園龍潭科學園區三期園區，行政院副院長、前桃園市長鄭文燦批目前的桃市府是世界上第一個放棄台積電的城市；桃市府則反批，鄭才是世界首個為了選舉擅自幫台積電宣布設廠的市長。對此，鄭文燦12日回應，張善政市長曾說會全力支持台積電設廠，「有困難、有問題，我們就共同面對共同處理，少一點口水多一點做事」。

龍科土地徵收風波不斷，台積電在法說會前夕釋出放棄進駐龍科三期的消息，引發藍綠政治口水攻防。面對鄭文燦在輔選時稱桃園是全球第一個放棄台積電的城市，桃園市政府11日駁斥，鄭才是全世界第一個為了選舉，擅自幫台積電宣布設廠的市長，把選舉空頭支票和市政建設混為一談。

鄭文燦12日出席台北101跨年煙火記者會時受訪說，去年前行政院長蘇貞昌拍板定案，宣布龍科三期作為半導體先進製程基地，當時的張善政市長在臉書上說，會保證全力支持台積電設廠。此外，今年竹科管理局和桃園市政府也再次確認代辦協議，同時也開了十幾次聯席會議。

「有困難、有問題，我們就共同面對共同處理，少一點口水多一點做事。」鄭文燦強調，半導體根留台灣還是最重要的目標，目前行政院也在推動桃竹苗大矽谷計畫，會讓竹科各個基地獲得充分發展。在主持半導體專案會議時對各個科學園區所遇到的困難，也是一樣一樣協助解決，希望台灣的半導體產業、高科技產業能在台灣發展更好。