花蓮跨年完整卡司曝光！商圈消費抽好禮　煙火直衝600米高空

▲花蓮太平洋觀光節跨年完整卡司曝光，當紅歌手跨年與觀眾一同高歌迎接2024年的到來。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於12月31日晚上7點至2024年1月1日凌晨12點30分在花蓮東大門廣場熱鬧登場。除了先前公布的韓流天王畢書盡獨家坐鎮花蓮，花蓮縣政府12日公布完整卡司，情歌天王品冠、人氣樂團理想混蛋也將留在花蓮陪粉絲迎新年！花蓮縣政府更特別舉辦商圈消費抽好禮活動，讓民眾來花蓮跨年還可以抽大獎，活動所募得發票更將全數捐出做公益，讓民眾發揮愛心不落人後！

「收錄亞洲最美好的聲音，盡在2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」；今年晚會除了上述卡司外，還有周予天、文慧如、聲林之王柏霖、Shawn尚融、九九、李東軒、秦宇子YUZI，以及大嘻哈時代小卡比、God Øne、芮鯊，還有花蓮之光阿蘭AC、舒比舒比、Real Life、吸血蚊子等歌手，要和觀眾一同高歌迎接2024年的到來。

花蓮縣政府表示，為了迎接明年龍年到來，花蓮今年的跨年煙火將展現前所未有的壯觀視覺效果，整體施放寬度達到驚人的200公尺，效果將延伸至600公尺的高空。參加觀眾將見證包括壯觀的12吋金賞千輪和璀璨錦冠在內的多種煙火，而且煙火彈將呈現左右來回跑動的施放效果，像騰龍般扶搖直上。今年的煙火還將展示一系列特殊造型，從能讓人會心一笑的愛心、笑臉煙火到創新的花朵和立方體造型，每一種都將在夜空中綻放，千萬不要錯過這場視覺盛宴，縣長徐榛蔚邀請大家一起來體驗花蓮的跨年晚會魅力，迎接新的一年！

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，東台灣音樂盛典「花蓮太平洋觀光節」，只要買一張到花蓮的火車票，就可以到現場體驗視覺與聽覺的雙重饗宴，歡迎民眾大手牽小手，相揪來聽演唱會，近距離感受巨星魅力。

▲跨年煙火整體施放寬度達到驚人的200公尺，效果將延伸至600公尺的高空。（示意照片）

活動也與縣內各店家合作，凡12月30日至31日兩天在花蓮縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票或是蓋有統一編號店章的收據，於演唱會期間（12月31日晚間6點至凌晨零時零分）可至「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會大會服務台，每1張發票或是蓋有統一編號店章的收據可兌換1張摸彩券（金額不累加），獎品有iPad平板、任天堂Switch、Dyson吹風機等大獎。本次活動所募得發票將全數捐給花蓮縣內社福團體，促進消費更提倡地方社會公益。活動辦法陸續公布在花蓮觀光資訊網「最新消息」中（https://reurl.cc/lZMVqQ）供民眾查詢。

活動期間12 ／31下午6時至隔日凌晨1時會場周邊將實施交通管制，管制路段包括，重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。欲搭乘大眾運輸的旅客，可到花蓮火車站前站的花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運1129/1132/1136/1139、太魯閣客運301路線，於「中華站」下車後步行至活動會場。

31號跨年演唱會現場將在MTV台、台視綜合台、三立戲劇台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立電視YT、三立新聞網YT、Vidol YT同步實況轉播。



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