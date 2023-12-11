　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台南好Young耶誕跨年　第一波卡司公布

▲台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司，跨年當天受邀來台南開唱的「五堅情」婁峻碩，也在宣傳記者會驚喜現身，黃偉哲示婁峻碩才在10月份活動獻唱小幸運後，就傳出求婚成功喜訊，因此也趁機致贈台南的東山蜂蜜，祝福他和伴侶甜甜蜜蜜。

▲台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，2024年即將迎接2024年「台南400」，400年前的1624年，是荷蘭人首次來到台南，因此這次演唱會邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens來表演，可說別具意義；「日本流行時尚教主」卡莉怪妞，她被譽為「日本Lady Gaga」，出道代表作MV在YT頻道更突破1.9億次點閱率，足見其魅力驚人。此外，還有新加坡藝人文慧如、台灣原住民歌手葛西瓦等堅強陣容，歡迎海內外友人來台南欣賞高品質且具有多元文化的耶誕跨年演唱會。

黃偉哲市長指出，接下來還有第2波藝人卡司即將公布，請大家拭目以待。此外，為了培植台南在地優秀街舞團體，這次市府也特別在舞台前規劃搖滾區，提供年輕舞者近距離觀摩國際級演出的良機。今日的卡司宣布記者會現場，也特別邀請南台科大NTS X ONE女團現場熱舞開場。

▲台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府說明，「台南好Young」耶誕跨年系列活動重視區域平衡、不同年齡的參與，因此規畫2場親子活動及3場大型演唱會。12/2及12/9的兩場親子活動已劃下完美句點。3場大型演唱會則將陸續展開，包括12/23「搖滾耶誕演唱會」在永華市政中心西側廣場登場；12/31「台南好young跨年晚會」在永華市政中心西側廣場、「南瀛跨年晚會」在新營區南瀛綠都心公園，雙市政中心同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。

▲台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位新聞及國際關係處表示，歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嚐美食，只要消費滿百元，就可參加「台南購物節」抽獎活動，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。(台南購物節 https://tainanshopping.tw/ )

▲台南市長黃偉哲11日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）
2024「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司如下：
搖滾耶誕演唱會
時間：12/23晚上
地點：永華市政中心西側廣場
林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein

台南好Young跨年晚會
時間：12/31晚上
地點：永華市政中心西側廣場
卡莉怪妞

南瀛跨年晚會12/31晚上
地點：新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、張羽靚、足魯樂團。詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
官方網站：https://tainanyoung.com.tw/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec/

ET快訊
獨／湯裡被下毒　北市前議員喝下險丟命
陸官方開砲楊丞琳！　連發2文轟「好笑嗎？」
路牌警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴
19歲女逆騎環快慘死　手機導航地點曝
快訊／山東號航母穿越台海中線　畫面曝光
陳玉珊爆婚變！老公帥如劉德華　曾熱吻王大陸惹惱尪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024台南好Young耶誕跨年　第一波卡司公布

基隆中山區交流道車流壅塞　拓寬改善工程預計明年2月完成

元智「羽」你同樂　陳泰廷指導孩子善用積極態度「拍」出決勝力

佯裝顧客上門搶金項鍊　南警3小時內緝匪起毒

大江「一星衣益」千件商品公益價開賣　助心路桃園發展中心

慶耶誕　移民署桃園站邀新住民手作「越式蚵仔煎」宣導反賄　

救災新課題！台日消防桃園交流　聚焦「電動車救援」

台東「雙銀奇遇記」創新合作試辦計畫　盼推動在地共生社區

南消特種搜救隊複訓　2024年爭取重型救援隊國家認證

嘉義市增編人力調整服勤休息時間 　維護打火弟兄健康權

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

2024台南好Young耶誕跨年　第一波卡司公布

基隆中山區交流道車流壅塞　拓寬改善工程預計明年2月完成

元智「羽」你同樂　陳泰廷指導孩子善用積極態度「拍」出決勝力

佯裝顧客上門搶金項鍊　南警3小時內緝匪起毒

大江「一星衣益」千件商品公益價開賣　助心路桃園發展中心

慶耶誕　移民署桃園站邀新住民手作「越式蚵仔煎」宣導反賄　

救災新課題！台日消防桃園交流　聚焦「電動車救援」

台東「雙銀奇遇記」創新合作試辦計畫　盼推動在地共生社區

南消特種搜救隊複訓　2024年爭取重型救援隊國家認證

嘉義市增編人力調整服勤休息時間 　維護打火弟兄健康權

申惠善、池昌旭《歡迎回到三達里》CP感爆棚！加碼3對「韓劇情侶」超吸粉

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」　公車航班均受影響

才收編16天...巧手媽「猛做5件衣服」給狗狗穿　姐笑：原本反對養

檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

高市地政局2023最終場標售　高大特區千坪地降價賣

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

屋主在車道旁發現神秘包裹　湊上前看竟是12隻「新鮮溫體雞」

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

新屋區公所推「多元特色運動」　挑戰自我

安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

桃園雲林同鄉會大會　張善政談與雲林善因緣

桃園青年志工嘉年華　表揚時代青年行動家

張秀華教育家長志工後援會成立　

媽媽立委呂玉玲邀劇團演出　談婦幼政見

桃園濃情八德遊花田登場　花海供拍照打卡

這類東西丟垃圾車恐爆炸起火　落實3步驟保安全

黃世杰競總成立　鄭文燦：航空城補償加碼

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

萬人湧入永靖　封街開230桌搓湯圓

綠營大遊行下架她　馬文君團隊：到埔里多玩玩

更多熱門

相關新聞

卡莉怪妞降臨台南跨年　

卡莉怪妞降臨台南跨年　

「2024台南好Young」耶誕跨年系列活動進入倒數計時的重要時刻，3場大型演唱會即將自23日陸續登場，市長黃偉哲今（11日）公布第一波藝人卡司，五堅情成員婁峻碩更是驚喜現身，更驚喜宣布來自日本超紅的時尚教主卡莉怪妞首次來台灣開唱獻給台南。

台南歷史名人審議結果公布許文龍等8位入選

台南歷史名人審議結果公布許文龍等8位入選

台南市議員秘書騎車外出　隔日陳屍月津港

台南市議員秘書騎車外出　隔日陳屍月津港

交通局友善交通環境共享公共運輸交通路網

交通局友善交通環境共享公共運輸交通路網

台南兌幣機大盜落網！用電子干擾器得手28萬

台南兌幣機大盜落網！用電子干擾器得手28萬

關鍵字：

台南耶誕跨年第一波卡司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面