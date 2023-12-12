核一廠旁火燒山4hrs！元凶是他...迎接進香團「放炮放煙火」惹禍

記者黃宥寧／台北報導

為迎接神明？新北市核一廠旁舊十八王公廟旁山坡，今年7月晚間突發生火警，燒逾4小時火勢才被控制下來。警方追查，發現是侯姓男子為迎接「屏東義壇進香團」才會在十八王公產業道路擺放5箱排炮、10箱升空類煙火，以瓦斯噴燈點燃，煙火因風勢掉落在易燃枯葉上進而引起火災。士林地檢署偵結，依公共危險罪提起公訴。

起訴指出，家住新北市的侯男今年7月14日於上網購買5箱排炮、10箱升空類煙火，翌日下午到雲林面交取貨後，一路駕駛裝滿煙火的小客車到十八王公廟。

侯男為迎接屏東義壇進香團，晚間6時許，興高采烈將購買的排炮、煙火以瓦斯噴燈點燃，2分鐘後，升空煙火因風勢影響，掉落在起火處進而引燃延燒周遭枯葉、雜草等可燃物，造成十八王公廟旁上方山坡處火勢延燒。

▲核一廠旁火燒山，竟是侯姓信徒為迎接進香團點放煙火引火災。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

行車目擊的林姓民眾見火燒山，立刻撥打119報案，並錄影以LINE回傳給119消防人員，侯男於同日22時許，駕車離開十八王公廟時，消防人員仍在滅火，經警調閱沿途監視器錄影畫面後，才順利查到火災「真兇」。

偵查時，侯男坦承是為迎接進香團才會施放煙火，之後就看到上方山坡處起火，火勢不斷延燒。目擊證人證述，煙火施放沒多久後，就見十八王公廟旁山坡上起火；報案的林姓民眾也作證說，行經十八王公廟，遇廟會進香團施放爆竹煙火，山坡隨後起火，火勢很大才報案。

檢方根據證人證述、新北市警察局火災原因調查鑑定書、現場照片、監視器畫面等，認侯姓男子涉犯失火燒燬山坡植栽致生公共危險罪嫌，依法提起公訴。