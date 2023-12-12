聖誕節、跨年有人陪了！12月「桃花旺到爆」TOP4星座

▲今年聖誕節的你有人陪嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

今年倒數不到一個月，還沒脫單的你聖誕節跟跨年又要自己過了嗎？科技紫微網整理出「12月桃花旺到爆」TOP4星座，快來看看有沒有人會陪你浪漫過節！

處女座



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處女座這個月的桃花從四面八方湧入，朋友、親戚、同事都很熱心想幫你介紹對象，多到讓你連訊息都來不及一一回覆，除了新桃花之外，舊情人或是舊的曖昧對象也有可能會跑出來，所以想要脫單的處女座，一定要把握今年最後機會，細細挑選一定可以找到適合你的對象，甜甜蜜蜜一起跨到2024年！

天蠍座

天蠍座的朋友，這個月會有很多聚會，可以讓你拓展社交圈，也會認識很多新朋友，這些新朋友相處起來就會像認識很久的老朋友一樣，非常聊得來，也有機會發展成戀愛關係，不過面對示好的人，你可能會因為好感度不高，或是太有警戒心，導致有可能錯過進一步發展的對象。

射手座

12月本身就是射手座的月份，更是「桃花炸裂月」，如果你心中有喜歡的對象，可以主動約他吃飯看電影，在浪漫的聖誕氛圍或跨年氛圍裡，直接跨過曖昧升級成新戀情，若是目前沒有心儀對象的射手座也不用擔心，你的魅力無法擋，這個月到處都有桃花出現，不論你去健身房、書店都有可能會「轉角遇到愛」。

水瓶座

水瓶座的朋友們，這個月會真切感受到「桃花來了」，尤其月中後，真的是桃花朵朵開，但是你的桃花需要你自己製造「被看見的機會」，像是要多參加社交活動，才能遇到主動對你示好的桃花，若是你本來就有心儀的對象，大膽直球對決，成功機率非常高！